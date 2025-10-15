Los concursantes de 'Uno de GH20' se atreven con un reto de lo más sugerente tras admitir su mutua atracción

En la última gala de ‘Uno de GH20’, Gloria, de 33 años y de Guadalajara, se sumó a la convivencia en la casita junto al resto de aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’. La azafata no ha dejado a nadie indiferente durante sus primeras horas dentro de la casita. Aunque, en concreto, ha sido Daniel quien ha puesto especial interés en ella y parece que… ¡Es mutuo!

Durante la noche de ayer, los concursantes jugaron al clásico ‘verdad o reto’, sacando a la luz algunas verdades de lo más reveladoras. Daniella fue la encargada de lanzarle una pregunta a la nueva concursante que hizo que el resto de los participantes esperasen expectantes su respuesta: "¿Es verdad que te atrae Dani?", soltaba la benjamina del casting.

Gloria no se cortaba nada y, entre risas y cuchicheos de sus compañeros, contestaba de manera clara y directa: “Sí, me da igual”, mientras el resto la aplaudía por su honestidad. A esta misma pregunta se enfrentaba instantes más tarde Daniel, que contestaba con la misma sinceridad que ella con un “sí” rotundo.

Gloria y Dani se atreven con un sensual juego

Del mismo modo, los concursantes se atrevían con un reto de lo más sensual que dejaba al resto de los concursantes patidifusos. Y es que, Amparo durante su turno en ‘verdad o reto’, tuvo que untar de chocolate a Daniel. Aprovechando que este se había quedado con toda la cara manchada, Nora lanzaba una sugerente propuesta: “Te lo va a chupar Gloria”

Aunque en un primer momento, la nueva concursante se mostró algo dubitativa, finalmente se acabó levantando para acercarse a Daniel y quitarle los restos de chocolate que tenía en la cara con un insinuante beso en la mejilla. Un momentazo que ha dejado más que clara la atracción mutua que existe entre ellos. ¿Se atreverán a dar un paso más allá en su tonteo? ¿Estamos ante la primera pareja del casting? ¡No te lo pierdas!

'Uno de GH20', 24 horas en directo

