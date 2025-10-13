Pedro Jiménez 13 OCT 2025 - 23:13h.

Los dos aspirantes pasan a ser finalistas de 'Uno de GH20', uno por decisión de la audiencia y la otra por elección de la directora de casting

Dos aspirantes más han conseguido sentarse en el deseado sofá de 'Uno de GH20': se trata de nada más y nada menos que de Joon y Jana. Esto se traduce en que se unen a Cristian, que fue el primer elegido para sentarse en el sofá, como finalistas del reality de Mediaset Infinity. La alegría de estos no ha podido ser mayor, que tras varios días conviviendo en la casita y después de presentarse ante todos los espectadores y 'desnudarse' al completo en las sucesivas galas que ha habido tras el comienzo de 'Uno de GH20', han conseguido ser finalistas.

En primer lugar, Nagore Robles ha pronunciado la mítica frase: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que pase a la fase final... Joon!". El ya finalista no se lo podía creer, tapándose la cara con las manos y tremendamente alegre. "¡Qué fuerte!", ha subrayado Nagore Robles, que le ha preguntado si se lo esperaba o no. "Hoy no me lo esperaba, sí más adelante...", ha señalado, tras lo que ha bromado señalando que tiene muchas ganas de ir a la nueva casa y conocer a gente nueva.

Pero las sorpresas no se han acabado aquí en la gala de este lunes de Mediaset Infinity. Teresa Colomina, directora de casting de 'Gran Hermano', ha elegido a otro aspirante que se ha sentado también en el sofá como finalista de 'Uno de GH20'. "Los pelos de punta", ha dicho Nagore Robles al saber que estábamos a punto de saber un nombre más que se sentaría junto a Cristian y Joon.

Jana, tercer finalista de 'Uno de GH20'

En primer lugar, la directora de casting le ha dado la enhorabuena a Joon: "Estoy totalmente de acuerdo con la audiencia". Tras estas palabras, Colomina ha elegido para sentarse en el sofá... ¡a Jana!: "Da contenido directa e indirectamente en la casa. Y por lo tanto, entretiene. Lo hago por mí y por 'Gran Hermano'".

La joven aspirante se ha emocionado muchísimo al descubrir que ya es finalista de 'Uno de GH20': "¡Qué guay!", ha exclamado, con la voz entrecortada y las lágrimas a punto de salirse de sus ojos. Cristian, que ha dicho en alguna ocasión que no quería que se sentara Jana en el sofá, señalaba un tímido "es lo que hay". Las reacciones no han tardado en aparecer en el resto de aspirantes, también con muchas ganas de, en un futuro, formar parte de ese sofá.