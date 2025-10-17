La aspirante a concursante se refugia en Amparo y le desvela entre lágrimas sus deseos de abandonar el casting en directo de ‘Uno de GH20’

Desde que entró en la Casita de ‘Uno de GH20’, Gloria asegura estar subida en una auténtica montaña rusa de emociones y en uno de sus momentos de caída, se ha derrumbado con Amparo y ha activado el protocolo de abandono “Amparito, no puedo más”.

“Lo he intentado, cada día me vengo arriba, me vengo abajo… Lo he intentado, pero no puedo, no me gusta la falsedad, no me gusta. Yo soy una persona con otro tipo de valores…”, así comenzaba Gloria, entre lágrimas, a confesarle a Amparo su necesidad de salir de la Casita de ‘Uno de GH20’.

Sin soltarle la mano, Amparo le pedía que fuera fuerte y aguantara porque estaba viviendo un sueño, pero Gloria parecía no poder más: “Lo siento, pero me he equivocado…”. La aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ agradecía a Amparo su apoyo y le aseguraba que le había ayudado mucho, pero: “Ya lo he decidido Amparo, gracias, te voy a apoyar fuera”.

Gloria estaba muy afectada, sentía que no tenía fuerzas para seguir y solo podía pensar en su hijo: “Me voy a quedar abrazada a él todo el fin de semana”. Dale al PLAY y escucha toda la conversación entre Amparo y Gloria.

