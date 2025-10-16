Laura Ceballo 16 OCT 2025 - 16:01h.

Las concursantes han protagonizado una conversación de lo más tensa

Desde que Gloria llegó el pasado lunes a la casita de 'Uno de GH20', su relación con Daniella no ha sido precisamente ideal. Desde el primer momento no encajaron bien, algo que se ha extendido durante todos estos días. Hasta que, después de la gala de este miércoles, las aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' han mantenido una tensa conversación con el objetivo de dejar a un lado sus diferencias.

Frente a frente, ambas se sentaron en uno de los sofás del jardín de la casita. Momentos antes habían decidido "empezar de cero", pero aún quedaban cosas en el tintero que impedían que hicieran como si nada.

"Digo lo que siento y lo que me apetece, igual que tú, entonces no vayas de lista tampoco, ¿vale?", le decía Gloria a Daniella haciéndola estallar. "¿Qué estás buscando, tía? ¿Otro vídeo? Te estoy diciendo las cosas como son", le respondía Daniella.

"No me conoces todavía"

Así comenzaba su conversación más tensa, que continuaba con un sinfín de reproches: "Como te he dicho allí hace cinco minutos, que tú estabas llorando, empezamos de cero. Vamos a convivir", sugería Daniella. "Yo deseo que sea así, yo paso de tener mala energía", le reconocía Gloria. Pero aún no terminaban de entenderse del todo.

Daniella necesitaba explicarle el motivo de su actitud: "¿Sabes lo que siento todo el rato? Como que me las tiras". Pero Gloria le explicaba que ella solo estaba siendo tal y como es: "Yo soy así, no me conoces todavía, no estoy haciendo ningún papel. Me estás alterando y yo te hablo alterada. Pero no quiero discutir, no me apetece".

