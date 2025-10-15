Pedro Jiménez 15 OCT 2025 - 23:35h.

El ya exaspirante ha protagonizado junto a Gloria una conmovedora despedida: no te lo pierdas

Exconcursantes de 'Gran Hermano' aconsejan a los aspirantes de 'Uno de GH20' y Bea Retamal comunica una noticia: "Es el momento"

Compartir







Este miércoles hemos vivido durante la gala de 'Uno de GH20' emitida en Mediaset Infinity una nueva expulsión. Tras cerrar votaciones, los nervios por parte de los cuatro aspirantes en la palestra han sido mayúsculos. "Acabó el sueño para uno de los candidatos", ha anunciado Nagore Robles, instantes antes de desvelar la decisión de la audiencia. Nora, aspirante, se ha roto por completo debido al momento tan trascental que supone a estas alturas del reality salir de la casita y no aspirar a ser concursante de 'Uno de GH20'.

Tras este bajonazo de la aspirante -y después de que los colaboradores de 'Uno de GH20' hicieran sus vaticinios sobre quién creen que se íria- Nogore Robles ha ido desvelando uno por uno la decisión de los usuarios de Mediaset Infinity en cuanto a quién quieren que se salve. Daniela ha sido la primera en librarse de la expulsión, que muy emocionada ha escuchado a Nagore Robles y se ha sentado junto al resto de aspirantes.

Posteriormente, el siguiente que ha continuado en el proceso de casting de 'Uno de GH20' ha sido La Jose, que ha roto a llorar, tapándose la boca con la mano y abrazando a los que todavían quedaban propuestos para expulsión, Nora y Daniel. "Os la jugáis vosotros. Uno no vuelve a la casita", ha señalado Nagore Robles, que les pedía a los dos que se colocasen en el centro del plató.

"Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido que continúa en el proceso de casting de 'Uno de Gran Hermano 20'... ¡Nora!", han sido las palabras de Nagores Robles que se han traducido en la expulsión de Daniel de 'Uno de GH20'. Los dos se han abrazo conscientes del momento tan importante que estaban viviendo.

Las palabras de Daniel ya como exaspirante de 'Uno de GH20'

El shock del resto de aspirantes ha sido brutal y Daniel, muy emocionado, ha pronunciado sus últimas palabras: "Al final, esta mañana me levanté feliz. Soy una persona extremadamente competitiva. Pero sentí que tenía que ser yo. Llegué para un crecimiento personal, además de como una experiencia. Pero para mí he cumplido y he crecido".

Su emotiva despedida de Gloria

Por último, Gloria, última aspirante en llegar a 'Uno de GH20' y con quien ha tenido mucho feeling en los últimos días en la casita, se ha levantado y ambos han protagonizado un emotivo abrazo con sabor a despedida.

"Me da mucha pena porque creo que habías encajado muy bien. Eres un tío valiente y que no pierde el tiempo. Si quieres discutir y dar consejos, lo haces. Gracias por todo", ha dicho Nagore Robles despidéndose del ya exaspirante.