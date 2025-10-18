Exclusiva | Así se vivió la histórica noria infernal tras las cámaras: "Torres acabó vomitando"

Raquel Campoy, la reportera infiltrada de '¡Vaya fama!', vivió en primera persona el espectacular duelo de Miri y Rubén Torres

La decisión de Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars', sumada al "beso de la traición", da forma a la nueva lista de nominados

El pasado jueves tenía lugar en la última gala de 'Supervivientes All Stars' un suceso histórico. Dos concursantes, Miri Pérez-Caballero y Rubén Torres, protagonizaban una espectacular noria infernal convirtiéndose ambos en líderes al aguantar en la extrema prueba 20 minutos, el máximo que la organización les permitía por su seguridad.

Los concursantes, lejos de competir entre ellos, se animaron mutuamente durante el tiempo de la prueba, especialmente Miri a Torres, no dejándole caer cuando el bombero ya no podía más. Torres, nada más acabar la prueba, agradecía a su compañera los ánimos: "Gracias Miri porque estoy fatal pero me has llevado al límite real físico y mental. Si no fuese por ti, no sé si hubiese llegado ahí porque no podía más. Hacía siete minutos que ya estaba en mi límite pero saber que ella estaba ahí me ha hecho luchar hasta el final".

Raquel Campoy, presente durante la Noria infernal

La reportera infiltrada de '¡Vaya fama!', Raquel Campoy, fue testigo del espectacular esfuerzo que ambos concursantes hicieron por convertirse en líderes y cómo acabaron después de pasar 20 minutos en la Noria.

Torres, que aguantó más tiempo gracias al apoyo y los ánimos de su compañera, acabó vomitando por el esfuerzo ejercido. Raquel Muñoz se emocionaba tras la prueba y así lo explicaba para la audiencia de '¡Vaya fama!': "Yo, al igual que Laura Madueño que les grita desde el suelo, también estoy muy emocionada porque esto ha sido histórico".