Pedro Jiménez 17 OCT 2025 - 02:52h.

Así han sido las últimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars': la elección de los dos nuevos líderes, Iván González señala a un concursante...

Como cada jueves, 'Supervivientes All Stars' nos ha dejado otra frenética gala llena de momentazos en Telecinco dirigida por Jorge Javier Vázquez que no ha dejado indiferente a nadie. Una gala marcada por la espectacular e histórica Noria Infernal que Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres han protagonizado, y que pasará a los libros de historia del reality más extremo de la televisión.

Posteriormente -y después de que los concursantes sacaran a la palestra a dos nominados de grupo- Rubén y Miri como líderes de grupo (han sido los dos puesto que han superado los 20 minutos) han tomado una tracendental decisión que, sumado al "beso de la traición" del ya exconcursante Iván González- han dado forma a una nueva lista de nominados semanal.

Así han sido las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero: a Jessica Bueno, por descarte.

Tony Spina: a Carlos Alba.

Jessica Bueno: a Carlos Alba, porque no me ha gustado nada lo que ha dicho antes en palapa.

Gloria Camila: a Carlos Alba, por todo lo que ha dicho de nosotras.

Carlos Alba: a Jessica Bueno.

La decisión de Rubén Torres y Miri Pérez-Cabrero

Tras las nominaciones de grupo, en donde Carlos Alba y Jessica Bueno han salido señalados, quedaba el momento de que Rubén Torres y Miri Pérez-Cabrero nominasen de manera directa tras ser los dos nuevos líderes de grupo. Mientras que Miri ha nominado a Tony Spina, por ser "la persona con la que más disputas" ha mantenido últimamente, el bombero ha nominado "por descarte" a Gloria Camila.

La nueva lista de nominados de 'Supervivientes All Stars'

En conclusión, la nueva lista de nominados semanal tras la gala de 'Supervivientes All Stars' de este jueves está formada por los siguientes concursantes: Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina y Gloria Camila. Las votaciones ya están abiertas. ¡Vota a tu favorito a través de la appa de Mediaset Infinity! ¿Quién será el próximo expulsado de esta segunda edición? ¡Muy pronto lo sabremos!