El pasado domingo, 'Supervivientes All Stars 2025' sorprendía a sus concursantes al anunciar una expulsión sorpresa que acababa con la aventura de Noel Bayarri en Honduras. El sexto superviviente en abandonar el programa llega unos días más tarde al plató, lugar en el que se enfrenta a algún que otro tema pendiente.

Uno de ellos es su conexión con una de sus compañeras: Adara Molinero. Jorge Javier Vázquez no ha podido resistirse a preguntar al ya exconcursante por su relación en presencia de la madre de la madrileña, a pesar de que ambos tienen pareja a día de hoy.

Noel Bayarri, sobre Adara: "La vida da muchas vueltas"

El presentador le confiesa a Noel Bayarri cuál es su teoría sobre la relación que tienen él y Adara. Y es que, Jorge Javier cree que no han tenido nada porque los dos viajaron hasta los Cayos Cochinos con pareja: "Entre tú y Adara saltaban chispas".

Lejos de negarlo, el canario lo confirma: "Sí, es verdad que teníamos un tira y afloja. Nos hemos peleado pero yo estoy seguro que con Adara me llevaré bien fuera, nos reiremos".

Elena Rodríguez, madre de la concursante que protagonizó una monumental bronca con Miri, no se sorprende de las declaraciones de Noel pues no ve ningún problema en que se lleven bien. Sin embargo, Jorge Javier le señala que lo que quiere decir es que él cree que "se gustan, pero cada uno tienes sus frenos". "Ahí ni entro, ni salgo. Yo no lo sé. Yo creo que tienen pareja los dos, cuidado", señala la defensora.

"La verdad que no la veía con esos ojos. No sé en un futuro qué pasará... La vida da muchas vueltas", confiesa Noel. Una afirmación que no pasa desapercibido en el plató: "Cómo son los pensamientos inconscientes". No obstante, el exsuperviviente deja claro en qué punto se encuentra a día de hoy: "No tengo ninguna intención con ella y tiene churri. Es canario, tiene buen gusto".