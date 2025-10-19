Los exconcurantes de 'Gran Hermano 19' sacan a la luz sus secretos más íntimos en la casita de 'Uno de GH20'

Las durísimas palabras de Daniella a Nora en su mensaje anónimo: “Personas como tú no merecen nada”

Durante las últimas semanas los concursantes de ‘Uno de GH20’ han recibido varias visitas de exparticipantes de ‘Gran Hermano’, quienes, en calidad de padrinos de concurso, han entrado al reality para aconsejarles sobre cómo pueden lograr superar el casting, al igual que ellos hicieron en su día. Esta semana, han sido Edi Insua y Violeta Crespo los que han ido a pasar el fin de semana en la casita.

Los exconcursantes de ‘GH19’ se enamoraron dentro del reality y, aunque fueron cuestionados por muchos, su amor sigue intacto un año después de que se conociesen en Guadalix de la Sierra. Ahora, Edi y Violeta visitan la casita para conocer en profundidad a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y comparten numerosas confesiones con ellos.

La confesión más hot de Edi y Violeta

Ayer por la noche, los concursantes y sus padrinos tenían una amena conversación en el jardín, en la que, aparte de conocerse mucho mejor, sacaron a la luz algunos de sus secretos más íntimos, como fue el caso de Edi y Violeta. Todo comenzaba con una pregunta que lanzaba Gustavo, el nuevo concursante: “¿Hicieron lo más experimental con sus parejas o con sus ‘no parejas’?” A lo que Edi contestaba sin dudar: “En un año he hecho más en cantidad y calidad que nunca”

En ese momento, Cristian comentaba que una vez “lo hizo en un probador” y, seguidamente, Edi y Violeta se soltaban y compartían con los concursantes el lugar más raro en el que han mantenido relaciones sexuales: “Lo hicimos en el baño de un avión, del tren, del aeropuerto…”

Ante la curiosidad de los concursantes, Edi entraba en detalles: “Había poco espacio. Fue en un vuelo a Miami… Está todo el mundo aplatanado y no se da cuenta. Entramos y a nuestras anchas.” Asimismo, añadía: “El del tren es más espacioso”, a lo que Violeta comentaba entre risas: “Os lo recomendamos”