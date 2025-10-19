El contundente mensaje anónimo de Daniella a Nora provoca un tenso enfrentamiento entre las concursantes de 'Uno de GH20'

Continuando con la dinámica del casting, los concursantes de 'Uno de GH20' han tenido que enviarse mensajes anónimos en los que debían exponer los motivos por los que creen que el destinatario de su mensaje debe entrar a 'Gran Hermano 20', pero, sobre todo, la razón por la que creen que esa persona debería quedarse fuera del proceso de selección. ¡Han volado cuchillos!

Los padrinos de esta semana, Edi y Violeta, han sido los encargados de leer el contenido de todas las notitas anónimas y, desde la primera de ellas, explotaba la tensión entre Daniella y Nora por las durísimas palabras que contenía uno de los mensajes.

"Para Nora: Me pareces mala persona, manipuladora de categoría, no tienes ningún tipo de lealtad y vas a las espaldas", comenzaba leyendo Eddy ante la estupefacción de los concursantes. "Meterse con las familias es algo muy sucio eso es lo que te describe. Has buscado pelea con Jana hasta que te dejo de convenir y ahora lo intentas con los demás."

Después estas contundentes palabras que hicieron que Nora comenzase a poner muecas, Edi leía los motivos por los que la persona que había enviado el mensaje pensaba que no debía entrar a 'Gran Hermano': "No tienes que entrar porque personas como tú no merecen nada". Tras esto, Daniella admitía que ella era la que había enviado este durísimo mensaje y se explicaba: "Es lo que opino de ella. Lo voy a opinar hasta que acabe el concurso"

Daniella y Nora más enfrentadas que nunca

Tras un primer momento tenso entre las concursantes, Daniella recibía un mensaje de Joon que hacía que tuviese un nuevo enfrentamiento con Nora. "Considero que no sabes convivir, no tienes entendimiento y todavía te queda mucho por aprender", fueron las palabras del concursante asiático sobre la benjamina de la edición.

"Estoy de acuerdo", comentaba Nora sobre las palabras de Joon a lo que Daniela saltaba: "¿Yo no sé convivir, que estoy bien con toda la casa, y tú sí, que no estás bien con nadie?" Finalmente, la joven sentenciaba: "Dices que no estoy preparada para convivir y tú con treinta y pico años te dedicas a provocar a una niña de 19 años."