Ya durante la mañana, Gloria activaba el protocolo de abandono al confesarle entre lágrimas a Amparo la necesidad que sentía de salir de la casita de 'Uno de GH20'. Pocas horas después, su salida de la casa se producía.

La aspirante aparecía por una de las habitaciones y les comunicaba a sus compañeros la notica mientras hacía su maleta. Entre emotivas palabras, así ha sido su conmovedora despedida.

La despedida de Gloria

"Chicos, me voy. Os deseo lo mejor y me voy con mi niño porque no puedo más y es lo más importante para mí, ya lo sabéis todos. Gracias a todos y os quiero mucho", anuncia la ya exaspirante del programa ante la sorpresa de sus compañeros.

Gloria se pone manos a la obra con su maleta, mientras les dice a los aspirantes que contarán con todo su apoyo desde fuera. Cristián, quien escucha cómo Gloria confiesa la necesidad que siente de volver a abrazar a su hijo, trata de hacerla recapacitar diciéndole que a él le sucedía lo mismo los primeros días. Sin embargo, no hay vuelta atrás: la decisión es firme.

"Lo mejor que hago en la vida es ser mamá y voy a seguir siendo mamá que es lo mejor que hago", apunta. No obstante, antes de irse, les regala unos detalles a algunos de sus compañeros y confiesa quiénes de ellos son sus ganadores.

Además, les dedica unas emotivas palabras antes de que todos le ayuden a cerrar su maleta: "Acordaros de mí. Yo me voy a llevar una buena imagen de todos y cuidaros mucho, gracias. Os juro que me habéis dado una bonita experiencia, me quedaré con lo mejor de todo porque soy así y que os quiero a todos hasta a Nora, aunque me he llevado una tremenda decepción".

