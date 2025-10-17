Amparo, Cristian, Daniella y Gustavo preparan una espectacular coreografía con la canción ‘Blanco y negro’ de Malú

Daniella estalla contra Joon por la organización de la comida: “Aquí no hay ningún jefe”

Compartir







La tarde del jueves se convertía en una tarde musical en la Casita de ‘Uno de GH20’, los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se montaban su propia fiesta cantando sus temas favoritos y Daniella, Amparo, Cristian y Gustavo acababan montando su propio cuerpo de baile. Eso sí, el baile no ha tenido el final esperado.

Gustavo y Daniella han querido montar su propia coreografía y al ritmo de la canción ‘Blanco y negro’ de Malú, han creado un espectacular baile. Amparo y Cristian se han unido a la aventura y las dos parejas de baile, han ido poco a poco creando un espectáculo divertidísimo y un tanto arriesgado.

Todo parecía ir a las mil maravillas, pero justo un ensayo antes de la gran actuación, en el momento de la pirueta más arriesgada de la coreografía, y la más divertida, Daniela y Gustavo han sufrido un percance que ha terminado con el aspirante a concursantes en el suelo. Dale al PLAY y disfruta del divertidísimo momento.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: