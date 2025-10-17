Logo de telecincotelecinco
Un divertido baile de Daniella y Gustavo acaba en drama en 'Uno de GH20': “Menudo codazo”

Daniella y Cristian ayudan a Gustavo tras su susto durante el baile en 'Uno de GH20'Mediaset Infinity
La tarde del jueves se convertía en una tarde musical en la Casita de ‘Uno de GH20’, los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se montaban su propia fiesta cantando sus temas favoritos y Daniella, Amparo, Cristian y Gustavo acababan montando su propio cuerpo de baile. Eso sí, el baile no ha tenido el final esperado.

Gustavo y Daniella han querido montar su propia coreografía y al ritmo de la canción ‘Blanco y negro’ de Malú, han creado un espectacular baile. Amparo y Cristian se han unido a la aventura y las dos parejas de baile, han ido poco a poco creando un espectáculo divertidísimo y un tanto arriesgado.

Todo parecía ir a las mil maravillas, pero justo un ensayo antes de la gran actuación, en el momento de la pirueta más arriesgada de la coreografía, y la más divertida, Daniela y Gustavo han sufrido un percance que ha terminado con el aspirante a concursantes en el suelo. Dale al PLAY y disfruta del divertidísimo momento.

