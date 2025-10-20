Esta es la reacción de los elegidos por la audiencia y Teresa Colomina para pasar a la final. Además, Violedi eligen al candidato inmune de la semana

Llega el momento que los seguidores de 'Uno de GH20' estaban esperando: descubrir quién de los candidatos pasará a sentarse en el sofá junto a sus compañeros Joon, Jana y Cristián gracias a la audiencia. Sin más dilación, Nagore Robles anuncia: "Los usuarios de Mediaset Infinity han decidido con sus votos que pase a la fase final… ¡Daniella!".

Entre saltos de alegría y vítores, la aspirante se dirige hasta el tan ansiado sofá. "Felicidades. Me encanta porque no ha hecho falta ni decirle vuelve a tu sofá, directamente ha pegado un salto y desde arriba ha mirado a sus compañeros saludando como la primera dama", apunta la presentadora. La joven de 19 años dedica este triunfo a su madre y a Amparo: "Es mi apoyo más fuerte aquí".

Sin embargo, vuelve a instaurarse la tensión en el plató cuando Nagore Robles recuerda el gran poder que tiene en sus manos la directora de casting. Y es que Teresa Colomina puede elegir a otro de los aspirantes para que se siente en el sofá de finalistas si así lo considera.

"Le quiero dar primero la enhorabuena a Daniella, creo que es muy merecido ese sitio", señala antes de decir su veredicto. "Siguiendo con lo que ha dicho Nora, 'Gran Hermano' no es solamente discutir: es hablar unos con otros, llevarse bien y mantener a la gente en la casa alegre y entretenida. Creo que hay una persona que se merece estar en el sofá por eso mismo. Es alegría y es humor, que viene muy bien. Creo que tiene que estar en ese sofá Gustavo", dictamina Teresa Colomina.

El candidato no da crédito a lo que acaban de escuchar sus oídos. Con gran emoción, abraza a La Jose y se dirige hasta el sofá, agradeciéndole primero a la directora de casting. "Ha sido llegar y besar el Santo", apunta Nagore Robles. "¡¿Qué dices?!", pregunta asombrado Gustavo.

Violeta y Edi deciden quién es el inmune de la semana

Las madrinas y padrinos que entran a la casita a pasar el fin de semana tiene una misión asignada: conocer de cerca a los candidatos para decidir quién será el inmune que permanecerá una semana más en el casting.

En esta ocasión, es el turno de Violeta y Edi. "Lo tenemos difícil, todos son muy aptos, gente maravillosa... Pero claro, tenemos que escoger una persona". Sin más dilación, Violeta confiesa a quién han elegido de todos ellos: "Amparo, te mereces pasar". La aspirante no da crédito a lo que acaba de suceder: "No me lo esperaba porque como Ruvens ya me hizo la inmunidad, yo no me pensaba en ningún momento que podría volver a ser".

A Edi le gustaría que su elección "le sirviera a ella, más con la entrada de su hija, para que se deje ver bien": "No cojas ese perfil bajo. Tú para arriba".

