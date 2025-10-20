Violeta Crespo y Edi Insua eligen al ganador del concurso de talentos de 'Uno de GH20'

Laura Ceballo 20 OCT 2025 - 18:13h.

Violeta Crespo y Edi Insua han pasado unos días en la casita de 'Uno de GH20'. La pareja llegó el pasado viernes para sorpresa de todos los concursantes, con quienes han convivido hasta la mañana de este lunes. Durante los días que han pasado haciéndoles compañía, los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' han disfrutado de continuos momentazos y actividades en las que lo han dado todo.

Entre ellas, un concurso en el que todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' tenían que mostrar algún talento oculto. "Vamos a pasarlo bien, de forma divertida. ¿Tienes algún talento oculto? Pues es el momento de sacarlo a relucir. Competiréis por el beneplácito de vuestro jurado en dos disciplinas: mejor talento individual y mejor talento en parejas. No seáis tímidos y... ¡A triunfar!", les anunciaba Edi.

Uno a uno, todos ellos se ponían frente a la pareja, que hacía de jurado, y a sus compañeros. Amparo inaguraba la gala entonando un poema que ella misma había escrito para su padre. Además, Cristian nos sorprendía, por ejemplo, con un mortal hacia atrás, Gustavo cantaba, Daniella bailaba sevillanas y Jana nos dejaba boquiabiertos con su flexibilidad.

Tras las actuaciones individuales llegaban los números en pareja. Se agruparon y mostraron talentos como pudieron. Amparo y Gustavo se atrevían con el teatro e incluso con el baile. La Jose y Cristian, por su parte, se intercambiaban los papeles y se imitaban mutuamente.

El veredicto del jurado

Tras todas las actuaciones, Violeta y Edi se encargaban de elegir ganadores: "Vamos a decir primero la pareja ganadora. Y la pareja ganadora del 'Got Talent' de 'Uno de GH20' es... ¡Joon y Daniella! Y ahora vamos a decir quién es el ganador de esta prueba... La audiencia ha decidido que debe ganar este concurso... ¡Cristian!".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

