Violeta Crespo no pierde la oportunidad de decirle "cuatro cosas" cara a cara y éste le responde contundentemente

Violeta Crespo y Edi Insua eligen al ganador del concurso de talentos de 'Uno de GH20'

El fin de semana de Violeta Crespo y Edi Insua en la casita de 'Uno de GH20' ha sido, como lo define Nagore Robles, "relajado". Sin embargo, ese 'relax' llega a su fin cuando la pareja coincide en plató con Miguel Frigenti. Y es que se ha producido un tenso enfrentamiento cuando el colaborador ha escuchado a la exgranhermana decir que si le pilla a día de hoy, le dice "cuatro cosas bien claras" porque la desestabilizó y "fue malo" con ella.

Violeta Crespo le dice a Miguel Frigenti "cuatro cosas"

Al coincidir en plató, Violeta Crespo no desaprovecha la oportunidad de poder decirle lo que piensa a Miguel Frigenti cara a cara: "Tenía muchas ganas de tenerte cara a cara en un plató porque me hiciste bastante daño ese día. No fuiste nada empático conmigo. Tú sabes lo que es estar dos meses y pico encerrados en una casa por primera vez, increíble lo mal que se pasa ahí dentro. Además, sabes que uno de los peores días de mi vida fue en un juicio con mi padre y no fuiste nada empático conmigo. Si lo máximo que me puede decir un colaborador que lleva años en televisión es creído, pues que me digan creída porque luego ellos van a decir que soy una persona súper cercana. Quien puede, puede y quien no, critica. Prefiero que me digan creída antes que mala persona, que tú estás en Telecinco por echar pestes de las personas desde que llegaste".

Ante el aplauso del público, la exgranhermana interrumpe para concluir: "Te tengo mucha manía y creo que eres muy mala persona. Eres el llavero de todas las princesitas de Telecinco: Lo hiciste con Adara, lo has hecho con Maica... Además, en la fiesta de Telecinco quisiste hacer migas con nosotras porque ibas a entrar al 'Dúo'. Eres un falso, un llaverito y una mala persona".

La contundente respuesta de Miguel Frigenti

Antes que nada, el colaborador recuerda que la gala de los juicios se lleva haciendo desde 'Gran Hermano Vip 3', por lo que los "afortunados" que llegan a la fase final saben que se van a enfrentar a las duras opiniones de colaboradores y exconcursantes sobre sus concursos. "Te dije que en tu concurso habías sido una creída y creo que no es nada grave como para que te dirijas a mi en esos términos".

Además, Miguel Frigenti asegura que desde 2015, año en el que empezó a trabajar para el reality, siempre que ha subido a la casa a hacer un juicio lo ha hecho con respeto. Por otra parte, confiesa haberlo comentado previamente con quien tocaba. "Estoy cansado de tener que justificar mi trabajo continuamente, cada semana es un concursante", apunta. Sin embargo, esto no le va a frenar y continuará haciéndolo, asegura.

Cuando Violeta Crespo insiste en denominarle "mala persona", Miguel Frigenti pregunta antes de recordarle cuál fue el juicio que hizo de su concurso: "¿Quién está faltando el respeto a quién?".

"Si no te quieres enfrentar a este tipo de situaciones y a que los colabores opinen de ti lo tienes tan fácil como no haberte presentado a 'Gran Hermano'. Flaco favor le hacéis a los futuros candidatos alentándoles a ponerse en contra de los colaboradores porque lo que viviste tú de manera voluntaria, lo van a tener que vivir ellos. Yo hice mi trabajo con respeto, lo voy a seguir haciendo y lo que me digas tú me importa entre nada y menos", reprocha Miguel Frigenti antes de lanzarse mutuamente dardos.

