Pedro Jiménez 21 OCT 2025 - 20:00h.

Es de sobra conocida la labia y fama de los italianos a la hora de ligar. No vamos a entrar en si esta última es buena o mala, pero lo que está claro es que saben seducir y mucho. 'La isla de las tentaciones 9' va a contar en esta nueva edición, como hemos podido saber gracias a Mediaset Infinity, con dos tentadores italianos cuya carta de presentación es completamente arrolladora, por sus confesiones, confianza con la que acuden a República Dominicana y su seguridad en ellos mismos. ¿Conseguirán conquistar los corazones de alguna chica de su villa?

El primero de ellos es Andrea, un empresario de 33 años que lleva dos años y medio soltero, en donde se lo ha pasado muy pero que muy bien, sin ningún tipo de preocupaciones y sin dar explicaciones de ningún tipo -confiesa- a nadie: "Hago lo que me sale del n***". Tiene claro que lo que le hace irresistible frente a las chicas es que es italiano, lo cual asegura que le da muchas tablas: "Tenemos una chispa".

Además, presume de físico y de "cara bonita". Andrea señala que nunca ha tenido que mentir a una chica para irse con ella a la cama: "¿Tú le preguntas a Messi cómo dribla? ¿Te crees que me hace falta táctica?". En cuanto a su prototipo de mujeres, le gustan con ojos claros y "buenas tetas", y, a ser posible, que no sea "guapa y tonta". "No me defino una persona enamoradiza. El amor es bonito, pero es lo más peligroso que existe", subraya un Andrea que acude a 'La isla de las tentaciones' para encontrar a una chica que le haga cambiar de opinión en el amor y "por qué no, hacer el mal de vez en cuando".

"Me encantan los preliminares"

Por otro lado está Andrea Calush, un monitor de ocio y tiempo libre que en la actualidad reside en Fuerteventura, aunque es italiano de pura cepa. Este joven de 26 años se considera muy romántico y pasional y sus aficiones son de lo más variopintas: le gusta bailar, sabe hacer mortales y hace deportes como Muay thai, fútbol, surf o skate. Además, tiene una pequeña obsesión: "Me gustan las chicas operadas".

Andrea Calush destaca de él su mirada penetrante, como "la de una serpiente". Y en el amor confiesa que es "muy profundo": "Si me enamoro de alguien es algo real. Alguna me han rechazado, pero difícil hacerlo. 'Agüita mi niño', se dice en Canarias. Me encantan los preliminares". Acude a 'La isla de las tentaciones' para demostrar que "dentro de esta serpiente, muy venenosa, hay un buen corazón".