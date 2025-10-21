Pedro Jiménez 21 OCT 2025 - 20:00h.

Ya sabemos quiénes son los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 9'. En sus presentaciones, como bien hemos podido ver en Mediaset Infinity, los tentadores y tentadoras nos han dejado auténticos momentazos dignos de recordar. Y es que la tentación en el paraíso es prácticamente irresistible, por lo que algunos han mostrado ya algunas de sus cartas... desde confesiones inesperadas y surrealistas hasta técnicas infalibes para ligar. ¡Aquí van algunos de ellos!

Soraya, en su vídeo presentación, nos ha dejado una confesión quizás inesperada para todos y que pocas veces habíamos escuchado hasta entonces. La joven de 22 años madrileña ha contado que, entre los líos que ha tenido, uno de ellos lo mantuvo a lo largo de unos años y de manera pactada con una tercera persona: "He tenido un lío con una persona que tenía pareja durante casi cuatro años. Se casó con la chica, la escribí y me dijo: 'Si quieres lo compartimos'. Y yo dije, venga, lo vamos a compartir".

Noelia es otra de las que nos ha dejado una confesión que no ha pasado desapercibida. Además de dejar en el aire que, tras estar con muchos chicos, hay "algunos nombres que no se saben", sembrando la duda sobre quién podrá ser alguno de ellos o si estamos hablando de personalidades conocidas, la malagueña asegura que uno de los líos que ha tenido es muy amigo suyo "y tiene novia": "No es mi problema. Si a mí me han hecho daño, ¿por qué me voy a quedar con ganas de hacer algo...?".

La infalible técnica para ligar de Juanjo

Juanjo, tentador de 'La isla de las tentaciones 9', nos ha dejado otro de los momentazos durante las presentaciones de los solteros. El jovencísimo alicantino ha desvelado una de sus técnicas infalibles para ligar: el soltero no se lo piensa dos veces y cuando se ha encontrado a una famosa en alguna discoteca, no duda en decirle que juega en el Real Madrid. "Le he tenido que decir que soy filial del Madrid o de la cantera... y al final le pego la charla y le digo que tengo barcos y demás... y acaba en mi cama", confiesa el alicantino.

Olatz, la tentadora que recuerda a "Penélope Cruz o Demin Moore"

Por otro lado, Olatz ha causado sensación desde el primer momento. La nutricionista de 27 años vasca acude como tentadora a 'La isla de las tentaciones 9' derribando todos los "mitos de la chica vasca" y con un parecido razonable -al menos, asegura en su vídeo presentación que mucha gente se lo dice- ¡a las mismísimas Penélope Cruz y Demin Moore!