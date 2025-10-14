Laura Ceballo 14 OCT 2025 - 20:00h.

Esto ha sido todo lo que nos han contado acerca de su vida sexual en el casting del programa

El sorprendente motivo por el que una pareja quiere participar en 'La isla de las tentaciones 9': "Lo necesitamos"

Para vivir esta experiencia que lo cambia todo, solo hay un requisito indispensable: ser una pareja única. Y eso ha sido precisamente lo que han querido demostrar cada una de ellos en su paso por el casting de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Por ello, no han dudado en aprovechar al máximo cada minuto que han pasado frente a las cámaras del programa. Y es que todos ellos tienen un mismo objetivo: ser elegidos y poner a prueba su relación ante decenas de solteros y solteras que les llevarán al límite.

Además de cómo se conocieron y de cuánto tiempo llevan juntos, muchos de los aspirantes nos han confesado sus experiencias más íntimas. Leandro y María, que llevan seis meses juntos, han asegurado ser "bastante fogosos": "Casi no podemos estar un día sin tocarnos". Álex, que lleva diez meses con Ainhoa, ha reconocido haberse enamorado de ella "también en la cama".

Por su parte, Guille y Ainhoa nos han contado uno de los planes que hacen juntos: "Nos gusta ir a algunos sitios de intercambio de parejas". Guillem y Noelia, cuya relación ya ha superado los tres años, también nos han confesado algo: "Nosotros hemos hecho tres tríos. Dos con dos chicas y uno con un chico".

Una de cal y otra de arena

Y así, cada una de las parejas, se ha ido soltando poco a poco contándonos cómo son en la cama, cuáles son sus preferencias a la hora de mantener relaciones sexuales, e incluso la frecuencia con la que mantienen sexo.

"¡En verano hacemos fiestas del sexo! Y eso está muy bien, la verdad", nos han contado Miguel y Julia, que llevan juntos siete años. Eso sí, igual que en verano hay "fiestas del sexo", en otros momentos todo puede cambiar: "Luego hay temporadas en las que a lo mejor en un mes echamos un polvo y da gracias. Una de cal y otra de arena".