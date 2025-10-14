Laura Ceballo 14 OCT 2025 - 20:00h.

Todos ellos han confesado los problemas que arrastran en sus relaciones y si se han sido infieles en el pasado

Las confesiones más íntimas de las parejas aspirantes a 'La isla de las tentaciones 9': de los tríos a las "fiestas del sexo"

Más de 2.000 parejas se han presentado al casting de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Muchas de ellas han conseguido situarse frente a las cámaras del programa con la misión de convencer al equipo y formar parte de la nueva temporada. Nos han contado absolutamente todo sobre ellos e incluso nos han confesado en qué punto se encuentran sus relaciones.

Aman como nunca, viven relaciones apasionadas, pero también dudan o han sufrido una traición que les hace sentir que esta es la última oportunidad para salvar su relación. Y saben que tendrán que arriesgarlo todo. ¿Vencerá el amor o caerán en la tentación?

Muchas parejas han confesado los problemas que arrastran en sus relaciones. Y es que, en muchos casos ya se han sido infieles. A veces únicamente por una parte, otras por las dos. El caso es que, a veces, por diversos motivos, se generan dudas e inseguridades: "Siempre que se duerme me intento quedar despierta para mirarle el móvil", ha confesado Usue, la novia de Pol.

A ellos se han unido muchas más parejas que han hablado precisamente de esa desconfianza y de los celos que provocan continuamente conflictos. Y, muchos de ellos han reconocido haber "metido la pata" en una o incluso en más ocasiones.

"Tener conexión es infidelidad"

Laura, que lleva con Antonio más de seis años, no ha dudado en dejar claro su postura frente a una infidelidad: "Para mí una infidelidad ya es que él permita tener conexión con otra chica, que él le diese motivos a ella para acercarse a él".

Eloy, pareja de Duna desde hace tres años, no se imagina en esa situación: "Yo veo a tres tentadores tentando a mi pareja, y yo me pongo de los nervios, atacado". Eso sí, Paula, novia de Javier desde hace más de cinco años, tiene claro qué sería lo que más le dolería: "Creo que me podría doler más ver que se puede estar enamorando, que el aspecto físico".