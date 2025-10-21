Maica Benedicto y Edi Insua: ¿De qué lado estás en su guerra mediática? ¡Vota!

¡Vota en la encuesta!

El pasado lunes, durante la séptima gala de 'Uno de GH20' que se emitió en exclusiva en Mediaset Infinity, Maica Benedicto y Edi Insua, concursantes de 'Gran Hermano 19', protagonizaron un tenso enfrentamiento que no dejó a nadie indiferente.

El novio de Violeta Crespo, durante su visita a la casita, se acordaba a su excompañera y comentaba con algunos de los aspirantes lo poco que le gustó cómo gestionó la actitud de algunos de sus fans.

“Hay mucha gente que no sabe diferenciar el concurso a la vida real. No entiendo que no diga que paren el carro si sabe que sus fans empiezan a hablar mal o a decir que no contraten a alguien", explicaba el gallego sobre lo que ha vivido "con los fans de Maica al salir del concurso". Esto desencadenaba en una fuerte discusión en la que también intervenían Miguel Frigenti y Óscar Landa.

El encontronazo ha provocado un aluvión de comentarios y críticas hacia ambos bandos, creándose un gran debate alrededor.

Así se vivió el enfrentamiento de Maica Benedicto y Edi Insua en la gala

