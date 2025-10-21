Maica Benedicto y Edi Insua: ¿De qué lado estás en su guerra mediática? ¡Vota!
El pasado lunes, durante la séptima gala de 'Uno de GH20' que se emitió en exclusiva en Mediaset Infinity, Maica Benedicto y Edi Insua, concursantes de 'Gran Hermano 19', protagonizaron un tenso enfrentamiento que no dejó a nadie indiferente.
El novio de Violeta Crespo, durante su visita a la casita, se acordaba a su excompañera y comentaba con algunos de los aspirantes lo poco que le gustó cómo gestionó la actitud de algunos de sus fans.
“Hay mucha gente que no sabe diferenciar el concurso a la vida real. No entiendo que no diga que paren el carro si sabe que sus fans empiezan a hablar mal o a decir que no contraten a alguien", explicaba el gallego sobre lo que ha vivido "con los fans de Maica al salir del concurso". Esto desencadenaba en una fuerte discusión en la que también intervenían Miguel Frigenti y Óscar Landa.
El encontronazo ha provocado un aluvión de comentarios y críticas hacia ambos bandos, creándose un gran debate alrededor.
Y tú, ¿de qué lado estás en la guerra mediática entre Maica Benedicto y Edi Insua? ¡Vota!
