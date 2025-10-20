Patricia Fernández 20 OCT 2025 - 23:29h.

Edi Insúa se acordaba de Maica Benedicto en sus días dentro de la casita, lo que comentaba con algunos de los aspirantes, asegurando que no le gustó la actitud de la que fuera su compañera en 'Gran Hermano' y cómo gestionó la actitud de algunos de sus fans.

“Hay mucha gente que no sabe diferenciar el concurso a la vida real. No entiendo que no diga que paren el carro, si sé que mis fans empiezan a hablar mal o a decir que no contraten a alguien”, explicaba Edi sobre lo que ha vivido con los fans de Maica al salir del concurso".

Edi reprocha a Maica su actitud

Lo que hacía reaccionar a Maica desde el plató de 'Uno de GH20' durante la gala, en Mediaset Infinity: "No predica con el ejemplo que da porque todos sus fans a mí me han acribillado, no me puedes responsabilizar de actos de terceros. Yo estaba en ‘GH Duo’, no me puede responsabilizar de lo que dice la gente. Yo no me meto con el trabajo de nadie porque es el pan de cada uno, no me puede decir eso, a mí me han dicho cosas horribles también los suyos".

"Has tenido oportunidades suficientes para pararlos, una cosa es el concursos y otra la vida profesional, eres consciente. Tienes una buena oportunidad para hacerlo y lo que haces es calentar más el ambiente, a mi me daría vergüenza", le respondía Edi, que dejaba claro que seguía pensando lo mismo sobre este tema.

Miguel Frigenti al escuchar a Edi respondía después de las palabras de Violeta hacia él en el plató: "Tu novia ha venido a meterse con mi trabajo, sois los primeros que os metéis con el trabajo de los demás, yo comento realities y si no queréis no vayáis, seguís reventados un año después".

Nagore Robles frena la tensión en el plató ante la gran bronca de Frigenti y Óscar

Óscar Landa opinaba sobre esto: "Es cierto que Maica no es responsable, pero es ella podía haber dicho: 'Basta ya". Palabras que enfadaban mucho a Frigenti: "Eres un traidor, no nos podemos fiar de ti".

Tensión que Nagore Robles frenaba y aprovechaba para mandar un importante mensaje: "No me entero de nada, ahora mismo no me interesa nada de esto, esto forma parte del pasado, estamos intentando buscar un concursante para 'Gran Hermano 20'. Creo que hacéis un trabajo tremendo y que cada uno tiene su parte de razón, ojalá todos los fans no se tomen esto como una guerra personal, las redes no están para eso".