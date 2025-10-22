Daniella y Amparo terminan depilando los pelos de las piernas a los chicos de la Casita de ‘Uno de GH20’

Los aspirantes a concursantes de ‘Uno de GH20’ estaban felices de poder disfrutar de su ansiada fiesta en la Casita y nos ha regalado momentos divertidísimos. Daniella ha sentido curiosidad por algo que colgaba de la ropa de Asier y Amparo ha aprovechado para realizar un divertido análisis anatómico al participante del casting en directo de ‘Gran Hermano 20’.

Los aspirantes a concursantes han bailado, reído, cantado y disfrutado al máximo de una improvisada fiesta en el jardín. Amparo y Daniella han estado muy unidas en todo momento y han intercambiado impresiones sobre muchos temas. En un momento dado, Daniella ha sentido curiosidad por algo que colgaba de la ropa de Asier, el nuevo aspirante y Amparo la ha sorprendido con su comentario: “La tiene gorda”.

Daniella no podía creer lo que estaba escuchando y las dos aspirantes han protagonizado una divertidísima conversación en la que hasta Jana, que pasaba por allí, se ha echado las manos a la cabeza. Dale al Play y descubre cómo ha sido…

Daniella depila las piernas a los aspirantes de 'Uno de GH20'

Tras la conversación y aprovechando que Asier le estaba enseñando a sus compañeros de casting los pelos que tiene en las piernas, Daniella se ha puesto en pie y le ha hecho una propuesta: “¿Eres un hombre?”. Asier ha asentido sin saber muy bien qué iba a pasar y a los pocos minutos todos los chicos de la casa han terminado la fiesta con las piernas depiladas.

Asier cuenta su duro pasado y cómo consiguió salir

"No me duele tocarlo. Es una cosa que está más que superada, y prefiero usarlo como un ejemplo para que la gente no se venga abajo y tenga una disciplina para seguir. De pequeño me hicieron bullying, de marginarme, no tener amigos, pegarme...", ha comenzado el nuevo aspirante a contarles a sus compañeros cuando le han preguntado por su pasado.

