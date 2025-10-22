Ruth le reprocha a su madre, Amparo, su falta de carácter en 'Uno de GH20' y acaban teniendo su primer encontronazo

Joon se rompe ante los consejos de Amor Romeira en ‘Uno de GH20’: “No tienes que tener vergüenza”

Compartir







En la pasada gala de ‘Uno de GH20’, Amparo se llevaba la mejor sorpresa de todas. Su hija, Ruth, que fue descartada del proceso de casting en el primer programa, ha entrado a la casita como concursante oficial. La nueva aspirante entró pisando fuerte a plató y dejando muy claro a quienes de sus nuevos compañeros no soporta. Sus primeras horas han sido muy intensas e, incluso, ya ha tenido el primer roce con su madre.

Durante la noche de este martes, los concursantes estaban reunidos en la cocina y, en ese momento, Ruth aprovechaba para tener una importante conversación con su madre acerca de su concurso y cómo lo ha estado viendo ella desde fuera. La nueva concursante ha hecho especial hincapié en la falta de carácter que está notando por parte de Amparo en los conflictos.

“Cuando has tenido alguna discusión con Nora, yo la habría mandado a la * y tú lo has hablado tranquila”, le explicaba Ruth a su madre, a lo que ella respondía algo molesta: “Yo lo hablo. No me vayas a cambiar. Sabes que no me gusta la polémica.” En ese momento, Cristian, que estaba muy atento a la conversación madre e hija, intervenía: “Si la has visto hablado bien y tranquila es porque, aunque haya sido mucho, no ha llegado a su límite”

Amparo, muy molesta con su hija Ruth: “¡Déjame en paz!”

Amparo, que no terminaba de entender lo que su hija le estaba queriendo decir, saltaba muy molesta: “Lo que tú digas hija... Qué quieres que te diga. ¿Qué me ponga como una verdulera?” Seguidamente, Ruth le decía a su progenitora que no la estaba entendiendo y ella exclamaba notoriamente sobresaltada: “¡Déjame en paz, niña!”

Ante la situación cada vez más tensa, Cristian intentaba explicar a Amparo qué es lo que estaba reprochándole su hija: “Su mensaje es que, si tienes que sacar a la Amparo de casa que no tengas miedo a sacarla, pero no te ha dicho que lo hagas” Sin embargo, la concursante seguía sin estar de acuerdo: “Yo la Amparo de casa la saco contigo porque me sacas de mis casillas, con la abuela… Con la familia tengo confianza, y por eso me pongo con vosotros como me pongo. Pero con mis amigos no soy así y sí lo soy es porque han sobrepasado cuatro mil límites.”

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: