Amor Romeira recuerda en su visita a 'Uno de GH20' su paso por 'Gran Hermano' y revela por qué quiso participar: "Fue un antes y un después en el mundo"

Amor Romeira ha visitado la Casita de ‘Uno de GH20’ para conocer un poquito mejor a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y contarles cómo fue su experiencia en el concurso. Una visita que ha ayudado mucho a los aspirantes, que ha tocado el corazón de Joon y que nos ha traído muchos recuerdos del paso de Amor por la casa de Guadalix.

La exgranhermana se ha sincerado con los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y todos han caído rendidos ante su sinceridad. Amor Romeira les ha aconsejado que fueran sinceros, que disfrutaran y que contaran sus historias de vida al espectador. De hecho, ha puntualizado que, a ella, la historia de Joon le había tocado el corazón: “Tienes una facilidad para contar las cosas, que desde el toque del humor, se nota que lo tienes asumido… Estás contando algo que para mucho es traumático, lo está contando de una forma anecdótica… Has contado tu historia y has explicado que hasta la adolescencia no fuiste consciente de las necesidades que estabas pasando”.

Amor Romeira sentía que Joon no tenía que avergonzarse de lo que había vivido en Corea “No hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza de que nadie os ayudara en esa situación”. Unas palabras que han emocionado a Joon, quién por primera vez se ha roto y ha comenzado a llorar en la Casita de ‘Uno de GH20’.

La exgranhermana no ha dudado en levantarse a abrazarle “Qué lindo, me encanta cuando dices guagua”. Amor tiene claro que: “Cada uno tiene una vivencia y cuando lo sabes transmitir al espectador, eso es oro. Estamos aquí para algo, aprovechad…”.

“Yo me olvidé de las cámaras y no me acordaba ni de lo que había contado”, ha intentado explicar Amor Romeira antes de acabar contándoles cómo se lanzó a tener su momento hot con Piero en la casa: “Fijaros si soy tonta. Yo miraba a la cámara y miraba al italiano y decía ‘No voy a ser capaz’, pero de repente, la cámara se subió y dije: ‘Ahora’. No me di cuenta de que había un espejo con cuatro mil cámaras que recogieron el momento exacto en el que meto la mano, creí que nadie me había visto”.

