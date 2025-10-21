Amor Romeira marcó un antes y un después en los realities al ser la primera mujer trans en concursar en uno de ellos

Amor Romeira, exconcursante trans que participó en 'Gran hermano 9' en el año 2007, cuando tan solo apenas tenía 18 años, ha estado de visita en la casita de 'Uno de GH20' y ha tenido una distendida charla con los aspirantes y finalistas en donde han podido hablar de todo y confesar algún que otro dato hasta ahora desconocido.

Fue la primera expulsada de aquella edición y una de las concursantes más polémicas: "España no estaba preparada para tanto espectáculo en aquel entonces", señala una Amor Romeira que confiesa que fue un "antes y un después en el mundo", al ser la primera mujer trans en entrar a un realitie, abriendo así la puerta a una comunidad "totalmente castigada y reprimida".

Un claro punto de inflexión en 'Gran Hermano'

Y es que sin duda, su historia supuso un punto de inflexión, abriendo en aquel momento tras su incursión al reality de convivencia emitido en Telecinco los telediarios de 42 países: "No estamos aquí por casualidad. 'Gran Hermano' no es solo un realitie de convivencia, si no un reflejo de la sociedad. A la gente le parecerá extraño, pero es la realidad. Se necesitan formatos así para que cada uno, desde su casa, abran su mente".

Además, les ha señalado que el hecho de que estén ahí es por un cometido y confiesa "odiar" a la gente que entra solo por ser famoso o famosa: "Todo lo que quise lo tenía en 'Gran Hermano'. Y cuando salí me encontré con la realidad. Ya depende de mí aprovecharlo o no. Hay gente que cuando sale no está preparado para la fama y que esto le queda grande y le asusta".

El objetivo con el Amor Romeira entró a 'Gran Hermano'

A su vez, Amor Romeira ha desvelado que cuando entró a 'Gran Hermano', su principal objetivo fue ganar dinero para someterse a una "reasignación de sexo": "Era lo único que tenía en la cabeza. Hice el casting con mi madre... las dos entramos separadas como si no nos conociéramos. Ahora eso es más normal, pero la gente la considera una ventaja y no es mucha ventaja".

Por último, ha señalado que no se imaginó en su momento que sería la primera expulsada, aunque los pocos días que estuvo -asegura- le valió la pena. Y lanza un órdago para las personas trans: "Somos igual que todas las personas de la sociedad. Somos seres humanos que merecemos de todo y también participar en realities".