El aspirante de 'Uno de GH20' no fue el elegido para sentarse en el sofá y se derrumbó por completo al llegar al llegar a la casita: sus palabras

La Jose no se convirtió en finalista durante la pasada gala de 'Uno de GH20' y nada más llegar a la casita, sufrió un tremendo bajón y rompió a llorar sin consuelo. Hay que recordar que Daniella y Gustavo fueron los afortunados y elegidos para sentarse en el sofá y ser así ya, de forma oficial, finalistas del reality presentado por Nagore Robles y que se emite en Mediaset Infinity.

Pues bien, La Jose apenas se sentaba a descansar que ya rompía a llorar por completo, puesto que una semana más no ha conseguido la ansiada plaza en el sofá: "Me alegro mucho por ti y por Daniella", confesaba, ante los dos nuevos finalistas. Jana, por su parte, le ha apoyado mucho en este momento tan difícil para él.

Y es que La Jose todavía tendrá que seguir luchando si quiere tener un hueco en la ansiada final por todos. "Estoy bloqueada, te lo juro", ha señalado La Jose, con Jana en frente de él dándole todo tipo de consejos y confesando el por qué cree que todavía sigue como aspirante y la audiencia ha decidido que sean Daniella y Gustavo los finalistas.

"Me he replanteado muchas cosas"

Más adelante, en otro momento en la casita de 'Uno de GH20', La Jose ha visto todo desde otra perspectiva y se ha sentido muy agradecido de poder vivir esta aventura. No obstante, se ha "replanteado muchas cosas": "Relaciones mías... Nora me ayuda mucho mentalmente en temas que me están pasando ahora. Pase lo que pase, me dolería mucho que se fuera ella", haciendo mención a que se la jugarán próximanente a un todo o nada por seguir en la casita tanto él y como su gran amiga en el concurso, Nora.

