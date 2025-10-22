Lara Guerra 22 OCT 2025 - 23:45h.

Teresa, directora del casting de 'Gran Hermano' anuncia que "ya no entrará nadie más al casting final"

La casita de 'Uno de GH20' continúa y cada vez queda menos para conocer quién de los aspirantes de la casita cerrará esta puerta para entrar en la del reality más ansiado de la televisión, y ese es 'Gran Hermano 20'. Poco a poco algunos concursantes consiguen su asiento en el sofá, sin embargo, otros son expulsados del casting.

Una de las invitadas en la gala de hoy es Bea Retamal, exconcursante de 'Gran Hermano', una auténtica cañera del reality. Con motivo de su presencia ha tenido una misión muy especial y es que a través de una manta ha hecho un truco de magia que ha traído al plató a la nueva aspirante de 'Uno de GH20': "Abracadabra pata de cabra, que aparezca la nueva concursante".

La presentación de Livia Martín: "Soy muy habladora, extrovertida, alegre, espontánea y me encanta bailar"

Tras la manta aparecía Livia Martín: "Soy Livia, tengo 46 años. Soy de Salamanca, pero llevo en Madrid 23 años, así que me considero madrileña de adopción. Soy muy habladora, extrovertida, alegre, espontánea y me encanta bailar. Tengo pronto pero si discuto con alguien luego me arrepiento, no sé llevarme mal con nadie. En el 2001 tuve la suerte de salir 'Miss Salamanca'".

Desde el plató comenta que es "intensa, pero con pausa". Sobre cuál es el motivo por el que quiere entrar asegura que "las cosas pasan por algo. Vi el anuncio me apunté y aquí estoy. Es mi momento. La verdad es que fue '¿Y si me apunto?' Y mi madre me dijo 'más tonta eres tú si no lo haces, y ahí fue cuando miré el cuestionario y mandé el vídeo".

Por otro lado, Belén Ro le menciona que mucha gente ha visto el casting en la televisión y que entonces por qué cree que esta vez era la ocasión perfecta para presentarse, a lo que ella comenta que "sentí que era el momento, dije 'venga, ya está. Igual fue porque no tenía pareja, tal vez si la tuviera me lo habría pensado, pero ahora me estoy priorizando". Miguel Frigenti no ha dudado también en conocer un poco más a la última aspirante a 'Gran Hermano' y quiere saber qué dirían sus amigos de su personalidad. Ella sin dudarlo responde que "soy transparente y 'buenina'. María quiere saber qué tiene ella que no tenga el resto; Livia contesta que es su alegría la que le diferencia.

Por último, Teresa, la directora de casting ha justificado el por qué de su elección: "Creo que lo que más me gusta de ella es que es una mujer con su vida hecha, con experiencia y que si te la cruzas nunca pensarías que quisiera entrar en 'Gran Hermano'. Considero que su cualidad o lo que a nosotros nos llamó la atención es que una mujer como ella quisieses entrar. Creo que es un reto para ella".