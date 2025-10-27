La directora de casting se ha visto obligada a lanzar un aviso a Daniella por su comportamiento en su bronca con Asier

En las últimas horas ha ocurrido un incidente en la casita de 'Uno de GH20' protagonizado por Daniella y Asier cuando Ruth llevaba puestos un pantalones de Asier, mientras que Daniella y Gustavo jugaban con un cubo de agua.

El conflicto se ha iniciado cuando la aspirante ha mojado la ropa del cacereño, algo que no le sentó para nada bien. Un enfrentamiento que fue subiendo de nivel hasta el punto en el que ambos se amenazaron con estropear sus cosas.

Al ver las imágenes, Daniella rompe en llanto al pensar en qué pensará su familia y asegura estar arrepentida de su comportamiento. Sin embargo, esto no ha frenado a Teresa Colomina, directora de casting, de darle un aviso a la aspirante pues no es la única vez que su comportamiento se ha ido de las manos.

Teresa Colomina da un aviso a Daniella

"Valoramos de una manera muy importante la convivencia, pero no solamente esta situación. Últimamente no solamente os habéis faltado el respeto, también no has tenido nada de cuidado con el material, eso es muy importante para nosotros. No has hecho caso al equipo que te dice cómo tienes que tratar ese material que forma parte de la casa, has estropeado dos micros. La gente te dice cómo tienes que tratarlo, cómo tienes que cuidarlo y no haces ni caso. Esto es un aviso, Daniella. No va a haber más. Lo mismo que respetáis vosotros, tienes que respetar al equipo y el material de la casa. La forma de hablar la tienes que cuidar con tus compañeros y con mis compañeros", afirma tajante Teresa Colomina.

Visiblemente afectada, Daniella asegura que la directora de casting lleva razón y susurra: "Mi madre me va a matar". "Yo creo que tu madre te conoce y te adora, otra cosa es que estemos acertados en todo lo que hacemos", le dice la presentadora.

Además, Nagore Robles aprovecha para reprender a la candidata y hacerle reflexionar: "Aparte del material, a mí no me ha gustado concretamente que te acerques de esa manera a Asier. Si hubiera sido quizás otra persona, no sé dónde hubiera llegado esa situación porque él te ha parado, pero si te encuentras otro tipo de persona en ese momento tienes que saber parar porque ya la discusión se estaba calentando de más".

El apoyo de Gustavo hacia la aspirante

Su compañero Gustavo trata de apoyar a Daniella asegurando que "la reacción de Asier tampoco fue la mejor", algo que también debería tenerse en cuenta. Sin embargo, Anabel Pantoja no compra su versión porque está "harta de ver videos" en los que ambos aparecen en el patio provocando a Asier.

Aunque tratan de excusarse, los colaboradores no compran la versión de la aspirante. "Si el no llega a decir por favor, parad ahora mismo e id al almacén, ¿qué hubiera pasado? Hay que saber parar, es súper importante", señala la presentadora.

"Eres impulsiva, eres muy joven... No es excusa, tienes la oportunidad de verte de recapacitar y de, si tienes más días por delante, poder darle la vuelta a eso. Estabas un poco follonera más de la cuenta últimamente, tía", le indica Ruvens. Maica Benedicto, por su parte, le señala la importancia del vocabulario que emplea pues puede tener graves consecuencias que denomine a Asier como "agresivo".

Miguel Frigenti: "Si no estás dispuesta a soportar estas situaciones..."

"Yo no voy a ver cómo mi familia me está viendo así", confiesa entre lágrimas la aspirante, algo que lleva a pensar a Miguel Frigenti: "Igual no estás preparada para entrar en un concurso como 'Gran Hermano' porque tu familia te va a ver enamorándote, peleándote y teniendo estas reacciones. Si tú no estás dispuesta a soportar este tipo de situaciones, cariño preséntate a 'Agárrate al sillón'".