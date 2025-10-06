La llamada de atención de Teresa Colomina, directora de casting de 'Uno de GH20', a los aspirantes: "Hay que ponerse las pilas"
Teresa Colomina, directora de casting, habla durante la gala con los aspirantes a concursante de 'Uno de GH20'
Teresa Colomina, directora de casting, aprovechaba un momento de la gala de 'Uno de GH20', que puedes ver en Mediaset Infinity, para llamar la atención de algunos aspirantes para ser concursante del reality por su actitud en la convivencia en La casita.
"Esperaba algo más. Os quiero decir que esto va muy deprisa, vamos muy rápido. Os pedimos también que actuéis rápido, que seáis vosotros cien por cien en cada minuto, no solamente cuando entre una persona como Maica a tirar de vosotros. Tenéis que tener iniciativa y tenéis que ir a por todas", les decía Teresa y ellos escuchaban atentamente.
La que apuntaba directamente a la actitud que han tenido los dos últimos concursantes que han entrado: "He visto que Nora ha ido a 'full', Anthony ha empatizado también con todo el mundo, pero otros que estabais más situados me ha llamado la atención que no estéis al máximo, también es verdad que, de alguno de vosotros nos habíamos creado una expectativas muy altas".
Teresa Colomina: "Con algunos nos habíamos creado unas expectativas muy altas"
"Con José dudaba si siempre ibas a estar tan arriba y creo que en algunos momentos ese José no ha estado. Igual me ha pasado también con Noa, pensábamos todos que, al llegar aquí, que necesitabas un momento de desconexión, pensaba que ibas a estar más presente, que ibas a dar más de lo que estás dando", añadía la directora de casting de 'Uno de GH20' y decía algo más para todos: "Aquí estoy para decíroslo claramente, para daros un toque de atención porque todavía queda tiempo por delante. Hay que ponerse las pilas"
Algo a lo que José reaccionaba: "Puedo entenderlo, hay momentos de debilidad, en los que caigo un poquito, donde los sentimientos hay jugado mucho, pero lo entiendo perfectamente y voy a darlo todo". Y Teresa respondía: "Esa es la actitud, los momentos de sentimiento son muy de valorar, pero es que vamos muy deprisa, es un casting, estamos observando lo que hacéis, cómo os comportáis y lo que nos dais".