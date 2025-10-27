La exgranhermana pide a los aspirantes a concursantes que se mojen y digan a qué compañero no aguantaría como espectadores de ‘GH’

Bea Retamal habla del origen de su enemistad con Adara Molinero en 'Uno de GH20': "No entiendo qué le he hecho"

Compartir







Bea Retamal ha pasado el fin de semana dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’ y ha aprovechado al máximo para conocer a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y que ellos nos mostraron cómo son en realidad. La exgrahermana ha querido saber a qué aspirante consumirían y a cuál expulsarían si estuvieran viendo el concurso desde el sofá de su casa.

Los aspirantes han querido jugar al juego propuesto por Bea. Livia ha sido la primera en pronunciarse, pero la exgranhermana ha tenido la sensación de que no se estaba mojando porque ha asegurado que ella les consumiría a todos. Bea Retamal ha sentido que no todo el mundo te gusta desde el sofá de casa y le ha puesto de ejemplo su opinión: “Desde casa no aguantaría a Asier, le daría al mute. Aquí tengo cosas en común con él y cuando no le aguanto me voy a otra habitación”.

Joon también se moja y opina de su compañeros

Joon no ha podido aguantar la risa pensando a quién consumiría y a quién no soportaría si fuera espectador de ‘Gran Hermano 20’. Ha comenzado por Livia y le ha dicho que la consumiría porque quería conocerla más para saber cómo se metería en su piña: “A La Jose le consumiría porque cada cosa que suelta por la boca es supergracioso”.

El aspirante estaba muy animado y no ha dudado en explicar por qué consumiría a cada uno de sus compañeros: “A Asier, te consumiría por ver cómo consumes a la gente… Ver la cara de todos cuando enciendes la batidora. Ruth, te consumiría para ver qué herramientas tienes para meterte en nuestra piña… A Cristian solo le consumiría si tiene a un Joon al lado… Bea a ti también te consumiría porque quiero ver cómo reaccionas en cada momento. Eres loca”.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: