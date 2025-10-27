Joon siente curiosidad por el tiempo qué Bea estuvo en la casa y en qué gastó el dinero del premio

Bea Retamal se moja en ‘Uno de GH20’: “Desde casa no aguantaría a Asier, le daría al mute”

Compartir







La llegada de Bea Retamal, la ganadora de ‘GH17’, a la casita de ‘Uno de GH20’ fue toda una fiesta. Ella aprovechó para conocer mejor a los aspirantes a concursantes de ‘GH20’ y ellos para saberlo todo sobre el paso de la valenciana por la casa de Guadalix.

Amparo estaba feliz de tener a Bea Retamal en la casita de ‘Uno de GH20’ y le recordó que ella les pidió una foto a Rodri y a ella cuando salieron de ‘Gran Hermano 17’. Ha querido saber de dónde era y Bea les ha dicho que es valenciana, pero que lleva muchos años viviendo en Madrid, algo similar a lo que le pasa a Livia: “Soy de Salamanca, pero llevo más de 20 años en Madrid”.

Bea Retamal ha ido uno a uno preguntándole a los aspirantes que de dónde eran y al llegar a Joon se ha sorprendido con un: “Soy de España”. El aspirante le ha dicho que tenía orígenes japoneses y coreanos, algo que a Bea le ha hecho pensar que era muy inteligente, pero Joon ha matizado: “Soy listo, inteligente es Jana”.

Joon ha sentido curiosidad por saber en qué había gastado Bea Retamal el dinero que ganó al ganar ‘Gran Hermano 17’ y ella se lo ha contado punto por punto: “Una loca cuerda, cari, hay que tener equilibrio en la vida”. Dale al PLAY y descubre en qué se lo gastó.

Joon se moja sobre sus compañeros de 'Uno de GH20' y critica a Jana: "No vengo a hacer amigos"

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: