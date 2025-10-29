Jorge Javier Vázquez: "Tengo la capacidad de abstraerme cuando estoy en el punto de mira"

Gran Hermano 29 OCT 2025 - 13:54h.

El presentador volverá a estar al frente de las galas de 'Gran Hermano', un programa que lo desafía: "Es complicado de presentar"

Así se grabó 'Ganas de Casa', la tierna promo que anticipa el regreso de 'Gran Hermano'

Jorge Javier Vázquez no tiene descanso desde que empezó el último trimestre del año. Entre la presentación de 'El diario de Jorge' y de las galas de 'Supervivientes All Stars', lleva semanas preparándose para ponerse al frente de una nueva edición de 'Gran Hermano', que pronto llegará a la pantalla. ¿Por qué necesita prepararse? Porque, tal como él mismo nos dijo en esta entrevista, "es un programa complicado de presentar": "Los seguidores son muy exigentes. Lo mejor que te puede pasar es que se acabe la edición y que no hayas tenido una metedura de pata".

Jorge lleva mucho tiempo siendo una de las estrellas del reality más famoso del mundo, en el que un grupo de gente desconocida convive aislada de todo durante meses. Antes que él, la presentadora de la versión española del formato fue Mercedes Milá. En esta charla, nos ha contado cómo recuerda sus inicios como presentador de este show y su primera reacción ha sido: "¡Qué horror!". "Ten en cuenta que sustituí a Mercedes Milá... Fue una época complicada. Tengo una capacidad para abstraerme de lo que sucede a mi alrededor cuando hay jaleo", dice. La fama tiene ese problema: llegas a todas las casas del país, y eso implica que también todos hablen de ti. Pero Jorge Javier es un experto en eludir las críticas y concentrarse en lo importante, el cariño del público.

'Gran Hermano 20' y el desafío de conquistar las audiencias

Aunque su presencia en la pantalla ya garantiza una audiencia activa, a todo presentador le preocupa conquistar semana a semana a más espectadores. Y Jorge Javier lo tiene claro: "El primer programa es el que te marca un poco la pauta. Si el primero va bien, ya sabes cómo van a ir los tiros. Pero también un reality va cogiendo vuelo con las semanas".

En su análisis, nos explica que la clave del éxito de 'Gran Hermano' es que es como la vida misma, y las emociones no se pueden controlar: "Lo que pasa es que también siempre puede aparecer una trama que sea un drama y que te quedes enganchado. Estás trabajando con personas, y cuando se trata de emociones, nunca 2 más 2 son 4".

El Cameron: así se anticipó el regreso de 'Gran Hermano

Estos días está en emisión la tierna promo del regreso de 'Gran Hermano', en la que un personaje que es una cámara de la casa más famosa del país pero gigante y con características humanas, echa de menos el programa todo el año. Pasan los meses, cambian las estaciones del año, y la nostalgia va creciendo. Hasta que se reencuentra con Jorge Javier y Ion Aramendi y comienza la magia.

Te mostramos el detrás de escena de las grabaciones de 'Ganas de casa', la promo que cebó el gran regreso del reality.