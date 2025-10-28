Así se grabó 'Ganas de Casa' la tierna promo que anticipa el regreso de 'Gran Hermano'

Rocío Belén Paleari 28 OCT 2025 - 14:37h.

Mediaset presentó la campaña ‘Ganas de Casa’, protagonizada por El Camerón, un personaje creado para aunciar el regreso del reality más esperado de Telecinco

"Todos tenemos ganas de casa": 'Gran Hermano', muy pronto, en Telecinco

Compartir







La espera se acabó para los fans de 'Gran Hermano'. Telecinco lanza la promoción de la vigésima edición del reality y lo hace con un protagonista inesperado que ya está dando que hablar: El Camerón. Este original personaje, creado por el equipo de promociones de Mediaset, es ni más ni menos que una de las cámaras de la casa, convertida en un ser con sentimientos que todos los seguidores del formato van a adorar.

El primer teaser de la campaña 'Ganas de Casa' muestra a esta cámara en plena nostalgia navideña, observando fotos con Jorge Javier mientras suena música melancólica de fondo. La escena capta ese sentimiento que conocen bien los fans: las ganas de que vuelva el programa. El eslogan aparece claro en pantalla: "Ganas de casa".

"Se pasa un año entero penando hasta que vuelve 'Gran Hermano' y puede volver a disfrutar", cuenta Ramón Verdet, director de promociones de Mediaset, sobre la personalidad de este peculiar protagonista. La elección del personaje no es casualidad. Sin cámaras en la casa no hay 'Gran Hermano', así que el equipo de promociones decidió dar vida a uno de los elementos más icónicos del reality.

Pero la cosa no acaba ahí. En el segundo spot, el simpático personaje aparece disfrutando de un helado a orillas de la piscina, con música melancólica. Luego lo vemos a través de diferentes recuerdos a lo largo de las estaciones del año. Y finalmente, en un tercer spot, este personaje recupera la alegría al encontrarse con Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez, los presentadores del mítico programa.

El desafío de darle vida a una cámara de 'GH': creación textil e Inteligencia Artificial

"Lo más gratificante del proyecto es haber encontrado una forma diferente de contar una franquicia tan conocida", explicó Verdet. En esta fase de la campaña no se podía mostrar a los concursantes como tampoco la casa de 'Gran Hermano 20', por lo que el equipo se encontró en la tesitura de buscar alternativas creativas.

Y vaya si las encontraron con la propuesta de humanizar una cámara de 'GH'. Para ello, un actor se vistió con un traje de tres piezas blancas, mientras que su cabeza fue construida en postproducción con Inteligencia Artificial.

Dar vida a este personaje no fue nada sencillo y ambientar sus espacios tampoco. El equipo de arte y atrezo se enfrentó a un desafío bastante grande: reflejar el paso de las cuatro estaciones del año en pleno verano. "Tuvimos que ir a buscar al campo hojas de otoño en septiembre, tuvimos que encontrar cosas de verano que ya no se venden y cosas de Navidad que apenas se estaban vendiendo", contó Ana Ordaz Prieto del equipo de ambientación y atrezo.

Puntadas a contrarreloj: así fue la construcción del traje

Y la verdadera estrella detrás de las cámaras fue el traje de El Camerón. El director de la promo quería que fuera un traje, pero que se viera realista. Para conseguirlo, el equipo trabajó con tela de neopreno y relleno de foam, lo que presentó complicaciones técnicas importantes. "La tela es muy rígida, muy ancha, cuesta meterla debajo de la prensa de telas de la máquina", contó la sastre del equipo Silvia Cerutti. Tuvieron que coser a contrarreloj las tres piezas que lo conforman: botas, overol y guantes.

Esta edición de 'Gran Hermano 20' viene cargada de novedades. Entre ellas, el estreno de 'Uno de GH20', el reality en el que se muestra la etapa final del casting y el ganador se asegura una plaza en la casa. Además, el programa se muda de la mítica casa de Guadalix a un nuevo emplazamiento del que todavía no se sabe mucho, pero que promete sorpresas.

Mientras tanto, este simpático personaje sigue conquistando a la audiencia con su nostalgia y sus ganas de volver a casa. Como todos nosotros. ¡Dale play al vídeo para descubrir cómo se grabó la promoción!