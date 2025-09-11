Rocío Belén Paleari 11 SEP 2025 - 15:55h.

Más de 500 aspirantes vivieron la última fase del casting de 'GH20' en Madrid. Todos los detalles del lanzamiento de 'Uno de GH' en una entrevista exclusiva con Miguel Martín, CEO de Zeppelin

Además, los aspirantes a concursar en 'GH20' desplegaron talento en el casting: "Soy el demonio pelirrojo"

Madrid fue ayer el epicentro de la ilusión, los nervios y las esperanzas de cientos de personas que sueñan con convertirse en concursantes de ‘Gran Hermano 20’. El Teatro Príncipe Pío CaixaBank acogió la última etapa del casting del reality más longevo de la televisión, y más de 500 aspirantes se dieron cita en un ambiente cargado de energía, color y emoción. Cada uno de ellos llegó con la misma meta: hacerse con una plaza en la casa más famosa de España.

En esta jornada tan especial no solo estuvieron los candidatos. También se dejaron ver algunos rostros muy reconocidos y, lo más importante, conseguimos una entrevista exclusiva con Miguel Martín, CEO de Zeppelin, productora responsable de ‘GH20’ y del nuevo reality ‘Uno de GH20’. A su lado estuvo Teresa Colomina, directora de casting de ambos formatos, que conoce como nadie las historias y personalidades que se esconden tras los aspirantes.

Miguel Martín explicó lo exigente que resulta armar un casting como el de ‘Gran Hermano’. El proceso es largo y minucioso, y según Martín, cada decisión implica pensar en cómo será la convivencia, cómo chocarán las distintas formas de ser y qué tipo de dinámica surgirá dentro de la casa. “Montamos una foto final que aspiramos a que resulte muy entretenida para la gente”, explicó. Pese a toda la planificación, el CEO de Zeppelin reconoció que el resultado final siempre tiene un componente impredecible: “No tenemos una bola de cristal que nos permita saber qué es lo que va a pasar”.

La gran sorpresa: ‘Uno de GH’

La jornada de casting también fue el escenario perfecto para anunciar oficialmente la llegada de ‘Uno de GH’, el nuevo reality de Mediaset Infinity. Se trata de un formato completamente novedoso en el que, por primera vez, el público podrá asomarse al complejo proceso de selección de concursantes. Este proyecto permitirá entender desde dentro cómo se gesta un casting que tiene detrás meses de trabajo, entrevistas y decisiones. “Es una oportunidad para que la gente conozca lo que hay detrás y vea lo complejo que es elegir a los futuros habitantes de la casa”, explicó Miguel Martín.

Además, Miguel Martín destacó que lo que hace único a ‘Gran Hermano’ es su vínculo con el público. Más allá de las pruebas, los conflictos y las alianzas dentro de la casa, lo que marca la diferencia es que los espectadores deciden el destino de los concursantes. "El público tiene la última palabra", aseguró. Y este año, más que nunca, puesto que la última etapa del casting se ha convertido en reality. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!

Rostros conocidos y mucha emoción

El casting de 'GH20' estuvo arropado por rostros muy míticos y queridos del universo del reality. La primera en aparecer fue Nagore Robles, recordada por ser la concursante expulsada con el mayor porcentaje en la historia del formato en España, que ahora estará al frente de 'Uno de GH' como presentadora del formato.

Junto a ella estuvieron Ruvens y Maica Benedicto, protagonistas de ‘GH20’; el colaborador y mítico exconcursante Miguel Frigenti; y Edi y Violeta, la pareja que nació en ‘GH 2019’ y que, pese a las dudas que generó en su momento, sigue unida a día de hoy.

Los aspirantes a concursar en 'GH20' desplegaron talento en el casting: "Soy el demonio pelirrojo"

Más allá de la expectación mediática y la presencia de famosos, los verdaderos protagonistas de la jornada fueron los más de 500 aspirantes que pasaron por el Teatro Príncipe Pío. Hubo lágrimas, risas nerviosas, abrazos y sinceramientos de todo tipo. La sensación general era la de estar viviendo un momento irrepetible, en el que cada palabra y cada gesto podían marcar la diferencia.

Entre los protagonistas de la tarde estaban Lucía, Laura y Djota, tres candidatos a concursantes de 'GH20' quienes se animaron a compartir con nosotros su entusiasmo en una divertidísima entrevista. ¡Dale Play al vídeo para conocer a los aspirantes a 'GH20'!