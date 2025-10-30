Belén Ro para entre risas a Anabel Pantoja tras irse detrás de los aspirantes en el plató de 'Uno de GH20'

Maica Benedicto y Óscar Landa dividen la casita de 'Uno de GH20' en equipos para su próxima visita: "No me quites a mis favoritos"

Cada vez queda menos para conocer qué aspirante de 'Uno de GH20' se convertirá en el nuevo concursante de la nueva edición del reality más esperado: 'Gran Hermano 20'. En la gala de hoy hemos podido conocer a los finalistas, Jana, Jose, Gustavo, Ruth, Asier, Cristian, Joon. Tras esto, Anabel Pantoja protagonizaba un momentazo en medio de plató cuando los aspirantes regresaban a la casa.

Después de conocerlos, Nagore Robles explica que: "Hemos cerrado una etapa y empezamos otra. En este momento abrimos la votación ¿Quién quieres que continúe en la fase final? Tenéis cinco votos a repartir como queráis. Finalistas, podéis regresar todos a la casita".

Belén Ro frena a Anabel Pantoja para que no vaya detrás de los concursantes

Con una gran sonrisa de todos ellos por haberse convertido en los aspirantes finalistas de 'Uno de GH20', la colaboradora, Anabel Pantoja sufría un lapsus al pensar que el programa había acabado, dejando así un desternillante momento en el que Belén Ro la agarraba del brazo para volver a sentarla en la silla. En este momento, las dos colaboradoras estaban al borde del llanto ante tal momentazo de risas. "Casi me iba con ellos", asegura casi entre lágrimas.