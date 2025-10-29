Patricia Fernández 29 OCT 2025 - 22:41h.

Nagore Robles se reencuentra con tres de sus compañeras de edición de 'Gran Hermano 11' durante la gala de 'Uno de GH20'

Los colaboradores señalan qué concursante de ‘Uno de GH20’ ha sido más inteligente jugando

Pilarita, de ‘Gran Hermano 11’ conectaba por videollamada en directo durante la gala de ‘Uno de GH20’ en Mediaset Infinity, la que fue compañera de edición de nuestra presentadora Nagore Robles, pero no era la única que iba a aparecer en esta llamada.

Saray y Pilarita, madre e hija que participaron en 'GH 11' conectan en directo

“Cuánto tiempo hace que no nos veíamos”, decía Nagore Robles cuando veía aparecer a Pilarita en pantalla, algo a lo que ella reaccionaba: “No me hagas llorar”.

La que recordaba algunos momentos que vivieron juntas en la casa y le decía unas bonitas palabras: “Por talento y por talante eres la mejor, brillas y estoy orgullosa de compartir esta vida contigo”. Y que nuestra presentadora agradecía: “Muchas gracias, es que hemos sigo grandes hermanas”.

Y contaba qué ha sido de su vida después de 16 años desde su edición: “Ahora mismo estoy en una tele local, haciendo algo de las almas errantes”. Y lanzaba una pregunta para Cristian, que este respondía.

Tras esto, su hija Saray, también participante de esa edición, sorprendía al incorporarse a esta llamada y se dirigía a Nagore: “Qué ganas de verte y escucharte”

“Qué fuerte, no habéis cambiado nada”, decía la presentadora, que le preguntaba cómo ha cambiado su vida en estos años y ella lo contaba: “Entré en el concurso sin carga ninguna y ahora tengo el kit completo, tengo hijo, marido y casa”.

Nagore se reencuentra con tres de sus excompañeras de edición cuando Laura Selva entra por llamada

Y Nagore aseguraba que tenía “una sorpresa” para ellas, momento en el que aparecía en pantalla Laura Selva, también de su edición, la que contaba que “tiene tres hijos” y Nagore alucinaba al ver a sus tres excompañeras en pantalla en modo de reencuentro de ‘Gran Hermano 11’: “Qué fuerte todo”.

“Trabajamos, Ángela ahora mismo está trabajando y no ha podido estar aquí, te manda saludos”, contaba Laura de ella y su pareja, con la que entró a ‘Gran Hermano’.

“Me alegro de que estés bien, os tengo mucho cariño”, le decía la presentadora, que lanzaba un importante mensaje tras recordar el paso de la pareja en su edición.