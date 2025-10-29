Amparo siente que ha fallado a su hija por no defenderla delante de Daniella, su compañera más especial en ‘Uno de GH20’

Daniella y Ruth tienen un fuerte enfrentamiento y Amparo se posiciona: “No era el momento”

Tan solo unas horas después de sentirse entre la espada y la pared al ver a su hija y a Daniella, su persona más especial en la Casita de ‘Uno de GH20’ enfrentarse, Amparo se ha roto por completo. La aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ se arrepiente de no haber defendido a su hija porque para ella, Ruth es mucho más importante que el concurso.

Ruth sabía que su madre lo iba a pasar mal y por eso llevaba días intentando no mostrarse tal y cómo es en la casa. Sabía que en el momento que empezara a dar su opinión y a disfrutar, su madre se podía ver afectada y no se equivocaba. La aspirante ha intentado explicarle a Amparo que ella no necesita ni quiere que nadie la defienda ni dentro ni fuera de la casa, y que en el casting no son madre e hija sino dos concursantes diferentes.

A Amparo le dolió mucho que la Casita se echara encima a Ruth por dar su opinión y más todavía no haber sido capaz de dar la cara por ella delante de Daniella. Ruth ha intentado explicarle que ella no quería que la defendiera y que había actuado bien.

Ruth está convencida y desea que su madre se siente en la gala de esta noche, que comenzará excepcionalmente a partir de las 21:30 horas, en el sillón y se convierta en concursante de ‘Gran Hermano 20’: “La persona que más se merece estar aquí y ganar eres tú…”.

“Eres la persona que se ha ganado el respeto de todos… Aunque estén concursando, contigo no saben hacerlo. Te has ganado tu puesto y tu sitio entre todos los jóvenes, que cada uno es más raro que otro… Te mereces sentarte en el sofá y entrar en ‘Gran Hermano’, representas a las personas que hay en cada casa, que no sabes qué va a hacer en cada momento. Aquí nadie tiene el corazón que tú tienes…”, con estas palabras, Ruth ha intentado animar a su madre a seguir luchando por las dos en el concurso: “Esto no es nada comparado con todo lo que tú has vivido”.

Pero Amparo estaba destrozada y arrepentida de su actuación: “Eres mi hija y te he fallado… Aunque me dijeron ‘No te metas, no te metas’, creo que sí debería haberme metido”. “No, mamá, no me has fallado. No tenías que haberte metido, somos madre e hija, pero aquí somos concursantes… En la calle discuto con alguien y sabes que me gusta arreglarlo a mí solita…”, le ha respondido una Ruth muy segura de su decisión.

Sin embargo, Amparo ante todo es madre y no podía contener la emoción y la culpa: “Por encima de mi concurso estás tú”. Ruth la ha abrazado, le ha dicho que está muy orgullosa de ella y le ha recordado que era el momento de luchar hasta el final: “Si yo me voy, tienes que luchar porque es tu sueño y también es el mío”.

Amparo se mostró muy segura tras la discusión de Ruth y Daniella

