Maica Benedicto y Óscar Landa, como nuevos padrinos de 'Uno de GH20', tienen un plan especial para este Halloween. Para llevarlo a cabo, dividen en dos equipos la casita

Nagore Robles tiene una pregunta para el dúo que tan pronto son mejores amigos, como enemigos íntimos, formado por Maica Benedicto y Óscar Landa. Esa es qué van a hacer los exgranhermanos este Halloween. "Lo pasaremos muy bien", asegura Maica Benedicto mientras mira a su compañero en el plató de 'Uno de GH20'

"¿Os gustaría dormir juntitos?", propone la presentadora. Sería la primera vez, según confiesa la murciana, pero tal y como señala Nagore Robles, "Halloween sería una oportunidad porque, cuidado, a no todo el mundo le dan calabazas, hay gente que se lo pasa de rechupete".

"Es que Nagore, tenemos un plan especial. Pero, no lo vamos a decir ahora", anuncia Maica. Sin embargo, es la presentadora quien se adelanta para informar a la audiencia: "Os propongo el planazo de pasar el fin de semana en la casita con los últimos finalistas y como súper padrinos".

En esta visita, la casita se dividirá en dos equipos cuyos capitanes serán Óscar y Maica. Para ello, los mentores escogen durante la gala de ‘Uno de GH20’ previa a su entrada quienes quieren que formen su equipo. "No me quites a mis favoritos, eh", advierte la murciana.

Así han quedado los dos equipos de la casita

Antes de entrar en la casita para capitanear a los equipos, primero deben seleccionar qué finalistas forman parte de ellos. Para decidir quién quieren que forme parte de su equipo, Óscar Landa repartirá cuatro copas, mientras que Maica Benedicto repartirá coronas.

Tras ganar una ronda de piedra papel o tijera, Óscar entrega su primera copa a Jana. "Me la ha quitado", confiesa Maica Benedicto quien elige a Joon sin pensárselo dos veces. Una decisión que sorprende a Nagore, pues pensaba que se quedaría con Cristián: "Porque ahora mismo lo veo como muy lineal y a Joon le está saliendo la personalidad que tanto me gustó al principio".

La segunda finalista seleccionada por el exgranhermano es Daniella, mientras que la murciana se queda con Gustavo: "Me encanta su energía, lo que transmite y que ponga esa paz que a veces hace falta".

"Verás que divertido queda", advierte Óscar Landa antes de entregarle la copa al tercero que formará parte de su equipo. Al ver que se la da a Asier, la presentadora reacciona pues está mezclando en un mismo grupo los protagonistas de un tremendo conflicto: "¡Este fin de semana no me lo pierdo ni loca!". Maica, por su parte, elige a La Jose y advierte a Cristián: "Necesito que por favor hables más para d�ártelo".

Una vez con los ocho finalistas sentados en el sillón tras vivir las dos expulsiones de la noche, el exgranhermano completa su equipo con Ruth, mientras que la murciana lo hace entregándole la corona a Cristián: Así quedan los 'Azules', de Óscar, y las 'Queens', de Maica.