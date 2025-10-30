Mamadou, primer concursante confirmado de 'Gran Hermano 20': "¡Estoy flipando!"
El reality más esperado llega el próximo jueves 6 de noviembre a Telecinco
El próximo jueves 6 de noviembre llega a Telecinco 'Gran Hermano 20'. Vuelve la vida en directo y lo hace en una nueva casa que estamos a punto de descubrir. Este jueves, y de la mano de Jorge Javier Vázquez, hemos podido conocer al primer concursante confirmado de esta nueva edición.
Su nombre es Mamadou. Tiene 22 años, siempre lleva un peine consigo y estudia Administración. Trabaja en Renfe, aunque el sueño de su vida es ser modelo.
Al conocer la noticia, el nuevo concursante de 'Gran Hermano' se ha quedado sin palabras: "Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy flipando, es que no me lo creo. No me lo esperaba, te lo juro", ha reaccionado al descurbrir que en tan solo unos días comenzará su aventura en el programa.
Y, antes de despedirse, ha confesado una pequeña mentira piadosa. Y es que Mamadou ha aprovechado que tenía un micrófono en mano para pedir perdón "a una persona" por haberle mentido y decirle que se encontraba mal para poder acudir a la fase final del casting.