Ana Carrillo 30 OCT 2025 - 12:47h.

'Gran Hermano 20' se estrena en Telecinco el jueves 6 de noviembre con una gala presentada por Jorge Javier Vázaquez desde la nueva casa

Mamadou, primer concursante confirmado de 'Gran Hermano 20': "¡Estoy flipando!"

'Gran Hermano 20', que en palabras de Jorge Javier Vázquez promete ser "una edición mítica", se estrena el próximo jueves 6 de noviembre en Telecinco con una novedad importante: el presentador arrancará la gala desde la nueva casa, que por primera vez en la historia no estará en Guadalix de la Sierra, sino en Tres Cantos.

La razón por la que se producirá este arranque histórico es que Jorge Javier revelará un nuevo espacio que lo cambiará todo. En esa primera gala habrá muchas sorpresas y un gran evento temático en los exteriores del plató, además de la revelación del casting al completo, que estará compuesto por un grupo de personas entre 20 y 50 años y que sigue abierto, no se cerrará hasta la propia gala.

Por el momento, ya se ha confirmado al primer concursante en la rueda de prensa de 'GH 20': se trata de Mamadou, un estudiante de Administración de 22 años que aspira a ser modelo y que siempre había soñado con vivir la experiencia. Han sido Jorge Javier, Ion Aramendi - que estará al frente de las galas de los domingos - y Teresa Colomina, directora de casting, los que le han dado la noticia al joven, que se ha emocionado y se ha acordado de su madre en ese momento tan especial.

Dos galas semanales y votaciones gratuitas

A partir de ahora, habrá dos galas semanales en Telecinco: una los jueves con Jorge Javier Vázquez al frente y otra con Ion Aramendi los domingos. En la app de Mediaset Infinity, que es gratuita, se podrá votar para expulsar de forma gratuita también y en la web se podrá seguir el minuto a minuto de la convivencia, los análisis diarios de 'El gato encerrado', el mejor contenido de las galas y las últimas horas, así como la posibilidad de ver en directo o a la carta todas las entregas.

En Mediaset Infinity, los fans del formato contarán con dos señales en directo desde la casa gratis y resúmenes diarios en exclusiva. Además, el 6 de noviembre, coincidiendo con la primera gala del reality, se estrenará en la plataforma 'Gran Hermano. La Mudanza', un documental en el que se desvelan los secretos de la construcción de la nueva casa, que cuenta con más de 1.7000 m2.

De lunes a viernes: 'GH: La Vida en Directo'

En Telecinco, de lunes a viernes y en directo, se emitirá a las 20:15 'GH. La Vida en Directo' para conocer la última hora de la convivencia de la mano de Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves y los viernes se pondrá al frente Nagore Robles, que se ha encargado de presentar 'Uno de GH20', reality emitido en Mediaset Infinity del que saldrá uno de los concursantes de 'GH 20'.

En este nuevo formato habrá conexiones en directo con la casa, nuevas dinámicas que influirán en el día a día de sus habitantes e importantes decisiones que podrá tomar la audiencia, que sigue teniendo un papel fundamental en el devenir del concurso.