Ana Carrillo 03 NOV 2025 - 18:56h.

Lorenzo, novio de Nieves, ha respondido en TikTok a las críticas que ha recibido a su físico

Almudena, de 'La isla de las tentaciones 9', reacciona a su decisión viral de lanzar la tablet al fuego

Compartir







Cinco nuevas parejas pondrán a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9': una de ellas llega desde Almería y es la formada por Lorenzo, de 30 años, y Nieves, de 22. Llevan juntos un año y diez meses y, aunque cuando se conocieron él tenía novia, se enamoró de ella y dejó a su pareja anterior para iniciar una relación en la que él ya le ha pedido matrimonio y en la que tienen dos problemas: los celos de él y la diferencia de edad, pues ella todavía quiere cumplir muchas metas.

En TikTok, antes del inicio de la nueva edición - que se estrena este lunes 3 de noviembre a las 21:45 en Telecinco -, Lorenzo ya se ha hecho viral con uno de sus posts: en él confiesa que nunca había recibido tantas críticas a su físico. "Nunca me habían dicho feo tantas veces en tan poco tiempo", comenta él junto a una publicación en la que comparte varias fotos y aclara que no le beneficiaba el calor que estaba sufriendo en República Dominicana cuando le hicieron la foto oficial del programa.

"No todas mis fotos son en República Dominicana a 56 grados", ha comentado el almeriense para defenderse de las críticas que ha recibido en redes. Su compañero de edición, Darío, del que ahora es muy amigo, le ha dicho que es muy guapo; un comentario que le han repetido otras muchas personas que se han encontrado con su post en TikTok, que acumula cerca de 300.000 visualizaciones en cuatro días.