Ana Carrillo 03 NOV 2025 - 17:52h.

Andrea Bueno, de 'La isla de las tentaciones 8', cree que uno de los chicos de las nuevas parejas va a caer en la tentación

Avance inédito | Los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' llegan a Villa Montaña: "¡La que se va a liar aquí!"

Compartir







El estreno de 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco es inminente: vuelve Sandra Barneda con más imágenes para nosotros este lunes 3 de noviembre a las 21:45. Las cinco parejas que se van a poner a prueba ya han sido presentadas en la web y en las redes sociales de la cadena y el programa - que puedes seguir para no perderte nada - y una de ellas ha llamado la atención de una de las concursantes más recordadas de la anterior edición.

Se trata de Andrea Bueno, que acudió al programa junto a Álvaro Álvarez, y abandonó a las pocas horas tras haber llamado "mosquita muerta" a Mónica Bonilla, una de las tentadoras, y haber contado que al comienzo de su relación había pillado a su por aquel entonces novio tonteando con la panadera de su barrio, pero que ambos le aseguraron que no había pasado nada sexual entre ellos, sino que habían quedado para jugar a videojuegos, ante lo que ella había decidido perdonarle y tatuarle su cara en la pierna.

La pareja que ha llamado la atención de Andrea ha sido la formada por Juanpi y Sandra y ha querido hacer un pronóstico sobre ellos en un vídeo que ha compartido en TikTok. La malagueña ha compartido el vídeo de presentación de esta pareja, que llevaba un año y tres meses de relación cuando se presentó al casting. En el vídeo, Juanpi explica que quieren ir al programa para acabar con los celos de Sandra y confiesa que le ha sido infiel a todas sus novias anteriores, además de tener una lista en su móvil titulada 'Afortunadas' en la que anota el nombre de todas las mujeres con las que ha estado.

"No es porque las mujeres nos apoyemos entre mujeres, pero comprendo a Sandra", ha comenzado diciendo Andrea, que le hace una advertencia a Sandra cuando se pregunta a quién quiere gustarle su novio si ya la tiene a ella al lado: "Le quiere gustar a todas las tías que tiene en Instagram, te lo adelanto".

"Yo no juzgo a nadie, pero sí que os puedo decir que Juanpi va a durar menos que un cachito de papel en una hoguera", ha sentenciado la tatuadora, que está convencida de que Juanpi va a caer en la tentación muy pronto.