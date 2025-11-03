Laura Ceballo 03 NOV 2025 - 12:00h.

Descubre las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9'

La aventura está a punto de comenzar para cinco nuevas parejas. 'La isla de las tentaciones 9' ya llega a Telecinco y, con ella, la experiencia más dura para sus protagonistas, que pondrán a prueba su relación llevándose al límite en un entorno idílico en República Dominicana. ¿Conseguirán superar su paso por el programa y reforzar así su amor? ¿O no podrán resistirse a caer en la tentación?

En estas imágenes inéditas podemos ver cómo ha sido su llegada a la playa. Y tal vez su actitud pueda daros pistas de cómo van a afrontar cada uno de ellos su paso por la novena edición de 'La isla de las tentaciones'.

Darío, novio de Almudena, se encarga de romper el hielo mientras todos ellos pasean por la orilla: "Bueno, familia, se acabaron las tonterías aquí ya". "Ya es realidad esto", comenta Helena, la pareja de Rodri. Y es que, en efecto, la experiencia ya ha comenzado para ellos: "Aquí ya no podemos volver para atrás", afirma Gilbert, novio de Claudia.

Nervios y primeros miedos

Siendo conscientes de hasta dónde han llegado, todos ellos coincidían en algo: los nervios les invaden de una manera que no habían llegado a imaginarse. "Desde casa parecía otra cosa, eh. Mucho más fácil. Ahora todos muertos de miedo", dice Claudia. Nieves, la pareja de Lorenzo, da la razón a su compañera: "Yo estoy cagada, yo estoy que no puedo más". Una sensación a la que también se suma Helena: "A mí me tiembla todo, la verdad".

Y, ante los nervios, llegan las primeras inseguridades acompañadas de los primeros arrepentimientos y el pensamiento de volver a casa: "Yo creo que mi novio se quiere tirar al mar", bromea Claudia. "Ya me estoy arrepintiendo de estar aquí", confiesa Rodri.

¿Cómo serán sus primeras horas en 'La isla de las tentaciones 9'? Descúbrelo en el gran estreno de la nueva temporada, esta noche, a las 21:45 horas, en Telecinco.