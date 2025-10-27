Descubre las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9'

Cinco nuevas parejas pondrán a prueba su amor en la que será una de las mayores aventuras de sus vidas

Las confesiones más íntimas de las parejas aspirantes a 'La isla de las tentaciones 9': de los tríos a las "fiestas del sexo"

Queda muy poco para que 'La isla de las tentaciones 9' aterrice en Telecinco y ha llegado el momento de conocer a las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en el paraíso, o mejor dicho, el lugar que se convertirá sin duda en uno de los mayores retos de sus vidas ¡Descubre quiénes son los participantes!

JUANPI y SANDRA

Juanpi (28) y Sandra (23) llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. Se conocieron a través de las redes sociales, donde mantuvieron sus primeros contactos hasta que surgió una historia de amor para la que él no estaba preparado, puesto que su intención era conocer a más chicas. Le encanta gustar y, según él, cuenta con dos personalidades: la de un Juanpi ‘bueno’ y otro ‘malo’. El Juanpi ‘malo’ ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en Sandra. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a Sandra.

GILBERT y CLAUDIA

Gilbert (24) y Claudia (23) llegan desde Mallorca y llevan juntos un año y medio. Se conocieron durante su etapa en el instituto, cuando los dos tenían pareja. Siete años después comenzaron su relación. Aunque en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pronto se dio cuenta de que quería una vida estable junto Gilbert. Y aunque él quería ir despacio, al mes se fueron a vivir juntos. Medio año después adoptaron a su perrita Chloé. Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, pero a la vez le encanta gustar, lo que genera dudas en él. Gilbert, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de ella. Su objetivo en ‘La Isla de las Tentaciones’ es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.

LORENZO y NIEVES

Lorenzo (30) y Nieves (22) vienen desde Almería y ya llevan un año y 10 meses de relación. Tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales y, aunque él tenía novia, se enamoró locamente de ella. Sus ‘ex’ no se lo han puesto fácil a lo largo de su relación, pero su amor fue más fuerte que esas dificultades. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias. Además, Lorenzo es muy celoso. Él le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.

RODRI y HELENA

Rodri (26) y Helena (26) llegan desde Madrid y llevan juntos un año. Crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista desde hacía muchos años. Un día él decidió dar el primer paso para empezar una relación, pero en ese momento él seguía con su ‘ex’, sin que Helena lo supiera. Él no se fiaba de ella y hasta que no lo tuvo claro no decidió romper aquella relación. Aún no le ha presentado a sus padres, pero, en cambio, él sí conoce a la madre de Helena. Rodri es muy celoso. Su relación, que definen como “un caos”, combina malos con muy buenos momentos. Su objetivo en ‘La Isla de las Tentaciones’ es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado.

DARÍO y ALMUDENA

Darío (25) y Almudena (26) llegan desde Málaga y es la relación más longeva, llevan juntos 11 años. Se conocieron en una fiesta, cuando eran adolescentes, dando paso a una relación que, desde el principio, ha sido muy absorbente. Almudena se confiesa celosa y muy dependiente de Darío. Iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y precisamente ese es uno de los motivos que les ha llevado a dar el paso de participar en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde esperan que sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.