Almudena, de 'La isla de las tentaciones 9', reacciona a su decisión viral de lanzar la tablet al fuego

Ana Carrillo 03 NOV 2025 - 18:40h.

En el avance de 'La isla de las tentaciones 9', se ve a Almudena Porras tirando la tablet al fuego de la hoguera

El avance de 'La isla de las tentaciones 9' está lleno de momentazos que pronostican que las nuevas entregas del programa conducido por Sandra Barneda van a ser de lo más intensas. Uno de esos momentos se ha hecho viral y ha sido muy comentado en las redes sociales: se trata del instante en el que Almudena Porras, novia de Darío, lanza al fuego la tablet.

La malagueña ha querido reaccionar a este momento viral en su perfil de TikTok, donde ha compartido un vídeo en el que confiesa que la pregunta que más le repiten desde que se publicó el adelanto es qué vio en la tablet para decidir lanzar la tablet al fuego en plena hoguera.

Almudena ha respondido a través de una canción de Aitana y Quevedo, 'Gran Vía'; en concreto, ha escogido el fragmento en el que la cantante repite "nadie puede saber" para revelar que no puede decir nada porque haría spoilers de la nueva edición, que se estrena este lunes 3 de noviembre en Telecinco a las 21:45 horas y que cuenta con otras cuatro parejas más que pondrán a prueba su amor: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Roberto y Helena y Lorenzo y Nieves.