Este jueves, a partir de las 21:45 horas, en Telecinco, en la gala inaugural que arrancará con Jorge Javier Vázquez desde la flamante nueva casa del reality

Descubre los primeros detalles de los concursantes de 'Gran Hermano 20': "Siempre ha sido mi sueño"

Un gran despliegue para iniciar una nueva era en la historia de ‘Gran Hermano’. Además de presentar en detalle la flamante nueva casa del reality -mucho más grande, luminosa y sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación-, la vigésima edición de ‘GH’ arranca este jueves 6 de noviembre (21:45h) con una gala inaugural en Telecinco en la que se confirmará el casting completo de concursantes en el ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria.

En un hito histórico, Jorge Javier Vázquez arrancará la edición por primera vez desde la espectacular casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles en los exteriores del plató del reality, en los que se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la ‘vida en directo’. Con un casting abierto hasta ese momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de ‘GH20’.

La gala inaugural del reality producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) servirá también para anunciar algunas de las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.

El segundo concursante oficial, esta noche en Mediaset Infinity

‘Uno de GH20’, el reality de Mediaset Infinity que acoge en directo desde hace semanas la convivencia de una serie de candidatos seleccionados del casting, anunciará esta noche en su gran final la decisión de la audiencia sobre quién de sus cuatro finalistas -Cristian, Daniela, Joon y La Jose- se proclama ganador y se convierte, así, en el segundo concursante oficial de ‘GH20’ tras Mamadou Sacko.