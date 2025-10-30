Gran Hermano 30 OCT 2025 - 14:19h.

Estas son las primeras palabras de los concursantes confirmados

Así es la nueva casa de 'Gran Hermano 20' en Tres Cantos: confesionario integrado en el salón e invernadero

'Gran Hermano 20' llega a Telecinco el próximo jueves 6 de noviembre. A tan solo una semana del gran estreno, hemos podido conocer la identidad del primer concursante confirmado, Mamadou, un joven de 22 años dispuesto a darlo todo en la nueva casa del reality.

Pero, además, hemos podido escuchar las primeras palabras de otros concursantes. ¡Pincha en el vídeo y descubre qué tienen que contarnos de cara al gran estreno!