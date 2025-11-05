¡No te pierdas el avance del programa de 'La isla de las tentaciones' del lunes, a las 21:45 horas, en Telecinco!

Sandra corre desesperada detrás de Juanpi en una despedida de las parejas llena de lágrimas: “Tú no me quieres”

Los días suceden en República Dominicana y los acercamientos de las parejas con sus tentadores causan sus primeros estragos. Los chicos, quienes ven por primera vez imágenes de sus novias, en esta ocasión, desde el porche de 'Villa Montaña', no pueden ocultar la decepción en sus rostros. "Qué falsa, es que es una falsa", señala Rodri. Juanpi, al ver a Sandra, se levanta de un brinco del sofá, mientras que Lorenzo y Gilbert se rompen.

En 'Villa Playa', la tensión entre Claudia y Gerard Arias continúa creciendo cuando el tentador VIP le deja caer: "Algunas veces estarás encima y otras debajo". Sin embargo, en 'Villa Montaña' no todo son lágrimas, pues Rodri tiene claro cuál será la reacción de sus parejas cuando vean nuevas imágenes: "La que nos va a caer, hermano".

Las opiniones vuelan entre los participantes de 'La isla de las tentaciones', quienes empiezan a ser conscientes de las conexiones que están naciendo en las villas, "o más guarreo", como señala Almudena. Helena y Albert Barranco, Claudia y Gerard Arias y Gilbert con una tentadora, cada vez más cerca hacen saltar la luz de la tentación: "Se la pela todo el mundo ya". Pero a la mañana siguiente llegan los arrepentimientos: "Yo no he hecho esas cosas nunca". También las reflexiones: "En el momento que yo empiece a rayarme, tiendo a huir".

Sin embargo, la experiencia concluirá para una de las parejas el próximo lunes, según informa Sandra Barneda: "Esta misma noche abandona de forma definitiva 'La isla de las tentaciones'".