Pedro Jiménez 05 NOV 2025 - 22:23h.

El íntimo momento de Claudia con Gerard que hace que acabe saltando la alarma: "¿Hacemos el amor?"

Almudena se rompe por completo en 'La isla de las tentaciones' al sincerarse con Darío: “No puedo ser yo, tengo una sensación que jamás he tenido”

Compartir







La tensión ha saltado como nunca en la entrega de collares de las parejas y los tentadores, concretamente en la elección de citas, durante la entrega intersemanal de 'La isla de las tentaciones 9' que Telecinco ha emitido este miércoles. Y sobre todo, entre Gilbert y Claudia, después de que esta última hiciera saltar la alarma una vez más que lo hizo su pareja (tres) en las últimas 24 horas.

Nada más entrar, Gilbert se ha dirigido a su pareja señalando con los dedos el número tres, haciendo referencia a las tres alarmas que ha hecho sonar y que ha podido descubrir en su villa. Claudia, a modo desafiante, le ha recordado a Gilbert las palabras que dijo en el primer encuentro que tuvieron asegurando que habían ido a República Dominicana para "ponerse a prueba". "Pues yo también", ha apuntado Claudia.

Gilbert ha explicado el por qué de su gran enfado: el militar de 24 años ha confesado que, en su opinión, Claudia "estaba esperando a ver lo que sea para desatarse y tener barra libre de hacer lo que le dé la gana sin que nadie le diga nada". "Ahora mismo no me sorprende nada. Es la misma que cuando se enfada. Es una careta diferente", ha apuntado un Gilbert que distingue entre dos Claudias, una que le respeta "siendo la mejor persona del mundo" y otra que "cambia mucho" cuando se enfada.

Gerard y Claudia hacen estallar la alarma tras su íntimo encuentro

Por si la alarma no había ya sonado una vez, algo que pudimos ver durante la pasada entrega de 'La isla de las tentaciones 9', poco después volvió a sonar tras un primer e íntimo encuento que Gerard y Claudia han tenido, esta vez en la entrega de este miércoles del reality de Telecinco. Y es que Gerard se iba con Claudia interrumpiendo su momento con Aitor para conocerla un poco más.

En su conversación, han hablado sobre cómo sería su día perfecto: "Haríamos el amor después de levantarnos. Y...?". Claudia ha mostrado sus ganas de hacer algo "potente" en caso de ser verano, como unas "motos de agua. Y después nos tenemos que duchar". Una ducha en la que, de nuevo -le ha dicho Gerard- harían el amor: "Yo te cuido como una princesa que eres". En un momento dado, Gerard le ha chupado un dedo a Claudia y la alarma ha sonado de nuevo en 'Villa Montaña'.

Posteriormente, Claudia le ha enseñado su habitación a Gerard y han tenido un primer tonteo, aunque la pareja de Gilbert ha preferido dejarlo para otro momento. Mientras tanto, en la otra villa, un Gilbert muy preocupado era aconsejado por el resto de sus compañeros y tentadores: "No tienes que dejar que te falte el respeto en tu cara".

El enfado de Claudia con Noelia en la elección de cita de Gilbert

Tras elegir Gilbert su cita (Noelia) Claudia se ha cogido un tremendo enfado. Y es que después de que el militar nombrase a la tentadora como su favorita, esta le ha señalado a Claudia lo siguiente: "Vamos de blanco". Noelia ha confesado que se lo esperaba y que cree que "pueda salir algo de ahí": "Creo que no se da su lugar (Gilbert) y no merece tener una pareja así", ha dicho, mientras ha recibido el collar de Gilbert.

Ante estas palabras, Claudia ha estallado, preguntándole a Gilbert qué había contado en la villa para que Claudia señalase eso, sin dejar hablar a Gilbert y se ha enzarzado con otra tentadora, concretamente con Mari, la tentadora que tiene un pasado con Gilbert: "Aprende a vestir", le ha dicho Claudia, que no consigue olvidar su confesión hace menos de 48 horas cuando entró como nueva tentadora.