Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

Nieves explota y abandona la elección de citas de 'La isla de las tentaciones 9' tras el ultimátum de Lorenzo por Albert Barranco: “Si hablas con él, se acabó”

Nieves explota y se marcha de la elección de citas tras el ultimátum de Lorenzo por Barranco: “Si hablas con él…”
Nieves se marcha de la elección de citas ante su enfado con Lorenzo.Telecinco.es
Las parejas de 'La isla de las tentaciones' se reencontraban por última vez y era para la elección de sus citas con sus tentaciones favoritas, lo que generaba tensión, lágrimas y muchos reproches entre ellos.

Nieves sorprende a Lorenzo con su elección de cita

Uno a uno, los chicos y las chicas decidían con quién quieren tener su primera cita en esta aventura que va a poner a prueba su amor. Cuando llegaba el momento de Nieves, ella elegía a Aitor, aunque confesaba que Albert Barranco también era una tentación para ella: "Son mis dos tentaciones, pero con el que mejor me llevo es con Aitor". Lo que sorprendía a Lorenzo: "No me lo esperaba, si dice que es una tentación será por algo".

Nieves elige a su cita y provoca la sorpresa de Lorenzo: "No me lo esperaba"

Cuando llegaba su momento, Lorenzo quería decir algo de elegir su cita: "Me siento un poco identificado con Almudena, es verdad que el primer día sí que jugué, pero llevo un día..." Y no podía terminar la frase porque Nieves le interrumpía visiblemente enfadada: "Eres un egoísta, me dijiste que pusiera al collar al que me pareciera más guapo. Soy sincera y me dices de lejos que te voy a fallar, ¿tú estás bien de la olla? ¿Quieres que nos vayamos? Sé sincero".

"Creo que me la va a liar y me va a fallar", aseguraba Lorenzo, algo a lo que reaccionaba muy enfadada ella: "Si no confías en mí, ¿qué haces conmigo? Me estás dejando como una mierda".

Y este no entendía que su pareja dijera que le gusta Barranco: "Este es porque ha salido en la tele, a ti este no te gusta". Lo que generaba un tenso momento entre el soltero y Lorenzo.

Lorenzo corre tras Nieves cuando abandona la elección de citas

"Si hablas con él, se acabó. Sería la mayor decepción de mi vida si hablas con ese tío", advertía Lorenzo a Nieves, lo que hacía que Nieves se marcharse muy enfadada: "Yo me piro, no confía en mí, ubícate un poco, se puede ir a la mier*"

Ella se iba a la playa y Lorenzo correa detrás de ella, donde seguían discutiendo sobre esto y Sandra Barneda salía detrás de ellos para poner calma: "Por favor".

El enfado de Nieves con la soltera elegida por su pareja para su cita

Cuando volvían junto al resto de sus compañeros, Lorenzo decidía darle a Alba la cita: "Llevo días muy mal, no he encontrado ninguna tentación de verdad y ella se ha portado muy bien conmigo".

El enfado de Nieves con la soltera elegida por su pareja para su cita: "A esto hemos venido?"

"Me está tirando de la lengua sabiendo como soy y no quiero", decía Nieves tras ver la decisión de su novio y terminaba estallando contra él: "¿Esta es tu verdadera tentación? ¿A esto hemos venido? ¿Te parece guapa? Sé sincero, quieres quedar aquí bien y no te gusta".

